Giacomo Bocchio se enfrentó a Leslie Shaw por responderle en ‘El Gran Chef Famosos’: “Durarás poco”

El jurado del programa de cocina evidenció su desacuerdo con las palabras de la cantante, quien trató de justificar lo mal que se veía su estación | Latina

Giacomo Bocchio se ha caracterizado por ser muy exigente con los competidores de ‘El Gran Chef Famosos’. El reconocido cocinero ha tratado de llevar a otro nivel la gastronomía, por lo que sus conocimientos siempre los evidencia con sus aprendices y da lo mejor de sí en cada noche de competencia.

Es así que cuando ve a concursantes que tiene la predisposición de aprender, les da su mayor atención para lograr los resultados que espera, por el contrario, es muy crítico con aquellos que toman a juego la cocina. Por ello, en la reciente edición de ‘El Gran Chef Famosos’, fue la primera noche que los participantes se enfrentaban para ir a la noche de sentencia, por lo que muchos comenzaron a frustrarse y otros notaron su casi nula experiencia en la cocina.

Durante la preparación de su primer plato, que era pan con sangrecita, notó que algunos participantes no tenían ni idea de cómo hacer las cosas. Una de ellas fue Leslie Shaw, quien desde su primer día mostró una actitud relajada frente a sus compañeros.

En esta ocasión, estaba en medio de su preparación cuando Giacomo Bocchio se acercó hasta su estación. Como se conoce, una de las primeras cosas que ve el chef es el orden en la cocina, por lo que fue la primera llamada de atención, sin imaginar la respuesta que iba a obtener.

Giacomo Bocchio explota con Leslie Shaw por su desorden en la cocina.

“Qué desorden y suciedad”, dijo el chef, ante la atenta mirada de la participante, quien, a su propio estilo, no dudó en minimizar esta crítica y mencionó: “Sí, pero la vida es así, un desorden”.

Esta respuesta no fue bien recibida por el cocinero, quien expresó molestia y dejó en claro que en la cocina no se trabaja de esa manera y que, por el contrario, si continuaba igual, su permanencia en la competencia sería corta. “No (la vida no es un desorden), no es así. Bueno, durarás poco”, mencionó para pasar a retirarse de su estación.

Como era de esperarse, el plato de Leslie Shaw no fue de los mejores y, claramente, no pudo continuar avanzando en la competencia y tiene la posibilidad de decirle adiós a la cocina, debido a su aparente poco compromiso.

Giacomo Bocchio explota con Leslie Shaw por su desorden en la cocina.

Nelly Rossinelli también le llamó la atención

Leslie Shaw no presentó un buen pan con sangrecita y tampoco lo logró con el segundo plato que era locro de zapallo con pescado frito. Su presentación estuvo muy mala y su sazón no fue la excepción. Por ello, al finalizar la competencia, los jurados dieron algunas palabras a los participantes para que supieran en qué fallaron, qué pueden mejorar y también si debían tener más iniciativa en sus preparaciones.

Al respecto, Nelly Rossinelli se dirigió a Leslie Shaw y le enumeró cada uno de sus errores, desde un mal arroz, hasta la proteína seca. “El arroz crudo sin sal, el locro sin sal, el pescado seco. En el locro encontramos pedazos de cáscara en la papa, sucios con tierra, que más te puedo decir Leslie”, mencionó en un inicio evidentemente decepcionada.

La jueza de El Gran Chef Famosos evidenció su incomodidad con la actitud de la cantante | Latina

Después de ello, hizo hincapié en que podría mejorar su calidad en la competencia, pues todos los jueces están para apoyar a los participantes, pero dependerá de la actitud que ponga ella en la competencia. “Nosotros tenemos las ganas y toda la voluntad de guiarte en este aprendizaje solo si tú quieres. Estamos aquí para ayudarte”, sentenció.