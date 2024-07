Hija de Christian Domínguez y Pamela Franco aún está internada: cantante da detalles de su salud y aclara que es buen padre

Christian Domínguez da detalles de la salud de su hija con Pamela Franco.

Christian Domínguez, líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’, dio detalles de la salud de su hija de 3 años tras conocerse que se encontraba internada en la clínica. El cantante recién había aterrizado en Lima después de una presentación en Quillabamba, Cuzco, cuando detalló los pormenores de la situación que enfrenta.

“Estaba con vómitos y ya hace días estaba un poco (…) el mismo 24 se sentía un poco malita, tenía como que vómitos, entonces mandé una ambulancia a la casa, después yo bajé para la casa a verla y la encontré dormidita todo, pero me quedé un rato ahí y se levantaba y seguía con arcadas, entonces, como vi ese episodio que intentaba vomitar y no vomitaba, me la llevé de emergencia y ahí salió el tema digestivo”, relató Domínguez a la web de América Noticias

Debido a su situación, se le administró medicamento intravenoso, pues no toleraba el tratamiento vía oral. La niña estuvo en observación toda la mañana del 25 de diciembre y tras realizarle análisis, los médicos detectaron una leve infección urinaria. Domínguez añadió que la pequeña continúa internada, pero es probable que reciba el alta en las próximas horas debido a que su condición ha mejorado.

¿Cómo se lo contó a Pamela Franco?

Fue la cantante quien dio a conocer la triste noticia durante una conferencia de prensa en Europa, señalando que sufría al estar lejos de su pequeña en momentos tan complicados. “No me encuentro bien, pero no por los chismes, sino porque tengo a mi hija hospitalizada en Perú ahorita. Imagínense ustedes que son mamás estar lejos, pero a veces toca porque yo acá no vine de paseo, vine a trabajar”, fueron las palabras de Pamela Franco al comunicar la situación que estaba atravesando.

En la entrevista, Christian Domínguez comentó que conversó con Pamela Franco explicándole cómo se encuentra la menor. El cantante señaló que no es tan grave como parece, pero entiende el dolor que está sintiendo su expareja, pues está lejos y no puede verla.

Pamela Franco llora desde Europa por hospitalización de su hija: “La nana está con ella, y el papá se va de gira”. (Captura: @Lavitteri)

“Por supuesto, la preocupación imagínate ¿no? Está también lejos y preocupada porque por más que se le explique que es un tema leve o que no hay que preocuparse, el tema de quedarse un día en una clínica a cualquier padre le mueve”, expresó Christian.

Aclara que es un buen padre con la hija de Pamela Franco

Sobre su labor como padre de la hija de Pamela Franco, Domínguez aclaró algunos malentendidos debido a una respuesta que dio la cantante días antes.

“La respuesta de Pamela fue clara y yo no respondía hasta leerla (la entrevista) y fue: ‘Que yo no tengo más comunicación con ella que no sea por la bebé, ella ha sido clara en decir: ‘él tiene su vida, está en sus cosas y me imagino que está yendo a verla’, porque yo con ella no trato, yo con ella no hablo nada más que no sean temas de la bebé en puntos específicos”, dijo en la web de América TV.

Christian Domínguez mencionó que mantiene una relación cordial con Pamela Franco exclusivamente sobre temas puntuales relativos a su hija y que prefieren no profundizar en otros aspectos para evitar malentendidos.

Pamela Franco revela que su familia cuida de su hija. | Composición/Infobae

“Nuestra comunicación es cordial y sobre temas puntuales, después no tenemos mayor comunicación, no tenemos ningún problema ni tampoco ninguna diferencia y tampoco estamos disgustados o no nos hablamos, no, simplemente se habla lo necesario cordialmente, de buena gana y por el tema de la bebé.”, sentenció.

Sobre el escándalo que involucra a Christian Cueva y Pamela Franco, Domínguez prefirió no comentar por respeto a su hija.

Pamela Franco juega con rumores de reconciliación con Christian Cueva.