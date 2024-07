Valeria Piazza minimiza participación de Yahaira Plasencia en el video de Wisin con Sergio George: “Es la corista”

Valeria Piazza minimiza la participación de Yahaira en video de Wisin: "Es la corista" . América TV

El miércoles 24 de julio se estrenó La vida es una fiesta, canción de Wisin y Sergio George, donde Yahaira Plasencia tiene una pequeña pero significativa aparición. Este video ha sido muy bien recibido por el público y ha causado emoción a la peruana por tratarse de un paso más en su carrera.

Pese a que Yahaira Plasencia no aparece en la promoción del video, la cantante de salsa se ha mostrado orgullosa indicando que ha logrado uno de sus sueños, el ser parte de un material que será expuesto a nivel internacional, gracias al apoyo de Sergio George, quien la invitó a ser parte de su disco.

En el video, la salsera se luce cantando y bailando junto a un grupo de músicos, pero no hace dúo con Wisin. Es este detalle el que ha causado el cuestionamiento de sus fans y de figuras del espectáculo, quienes esperaban que la artista tuviera más participación en la canción.

Yahaira Plasencia apareció en la canción de Wisin y Sergio George.

Valeria Piazza dice que Yahaira Plasencia fue la corista de Wisin

En la edición del 25 de julio, Valeria Piazza tampoco se quedó atrás y comentó al respecto. La conductora de América Espectáculos celebró la participación de la peruana en el video del artista internacional. Sin embargo, señaló que le hubiera gustado verla como dúo, más no como colaboradora. “Es la corista”, señaló.

“Hay varios comentarios en redes sociales que algunos dicen que Yahaira no aparece mucho, que hubiera cantado un poco más. La verdad es que sí aparece en el video, está su nombre y todo, pero es una colaboración. A mí personalmente me hubiera gustado verla en dúo. Hubiera sido Wisin y Yahaira, a mí me hubiera encantado, porque yo creo que Yahaira sí tiene el talento para hacer este dúo”, indicó Valeria.

Valeria Piazza dice que le hubiera gustado que Yahaira Plasencia participe más en el video de Wisin.

En esta edición del programa, la conductora de TV emitió también la entrevista que América Hoy le hizo a Yahaira, donde explica que Sergio George la convocó para colaborar, pero el video es del productor y Wisin, no de ella.

“Así es la figura, el mapa semántico, el disco es de Sergio George en colaboración con Wisin y la corista Yahaira”, comentó Valeria, generando revuelo en set de televisión. “Qué mala”, se escuchó en el detrás de cámaras.

La presentadora no se quedó callada y mantuvo su postura. “Claro, corista, claro que sí. Es cierto, ella hace los coros de la canción. Ojo que dije que para mí Yahaira tiene el talento para hacer el dúo con Wisin, y me hubiera gustado ver más participación, pero como colaboración está bien. Aparece en el video, dice su nombre, hace los coros de la canción y super bien, no me digan que no”, sentenció.

En otro momento y después de emitir un informe de Paula Arias defendiendo a Yahaira de las críticas por el videoclip, Valeria resaltó una vez más el talento de la expareja de Jefferson Farfán y espera que otros productores puedan ver este audiovisual y aprecien las cualidades vocales de la artista. “Hay que escuchar la canción”, concluyó.

Yahaira Plasencia colaboró en canción de Wisin y Sergio George.