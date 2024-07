⁠Premier Gustavo Adrianzen dio detalles del Mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio: “Se referirá a los 10 ejes del Gobierno”

03/04/2024 La presidenta de Perú, Dina Boluarte, acompaña a los ministros a la presentación del gabinete ministerial ante el Congreso andino. El Congreso de Perú ha aprobado este miércoles el nuevo gabinete, liderado por Gustavo Adrianzén, del Gobierno de Dina Boluarte, renovado hace apenas dos días en plena crisis por el 'caso Rolex', que investiga un posible delito de enriquecimiento ilícito por la adquisición de relojes de lujo por parte de la mandataria. POLITICA INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE PERÚ

El primer ministro, Gustavo Adrianzén, adelantó que la presidenta Dina Boluarte se referirá a su gobierno en el Mensaje a la Nación planificado para el 28 de julio. Aseguró que la jefa de Estado dará un balance de los 10 ejes de la política de gobierno.

“El mensaje de 28, que genera tanta expectativa, lo único que le puedo decir es que va a referirse a los 10 ejes de la política de gobierno. Sobre la base de estos 10 ejes mostraremos cómo los hemos cumplido en relación al mensaje anterior y qué es lo que nosotros tenemos previsto hacer”, declaró.

Asimismo, Adrianzén descartó que se produzcan cambios ministeriales antes del 28 de julio. En este sentido, subrayó que el titular del Mininter, Juan José Santiváñez, cuenta con la confianza del Ejecutivo. Respecto a la reciente polémica que lo involucra, mencionó que es el Poder Ejecutivo tendrá que discutirlo; sin embargo restó importancia a las críticas de Santiváñez hacia el Poder Judicial, al cual culpó por la demora de varias horas en emitir la orden de allanamiento para localizar a Vladimir Cerrón en una operación en junio de este año.

Adrianzén también se refirió a los mensajes que la congresista Kelly Portalatino envió a Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia. Para el premier, nadie puede ayudar a la fuga de un prófugo de la justicia.

Como se sabe, la legisladora se habría comunicado con Vladimir Cerrón en enero de este año, según Panorama. Le habría enviado mensajes como “Cambia de ubicación, toma tus providencias, no te expongas”.

En respuesta a esta información, la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal inició una investigación preliminar contra la congresista por presunto encubrimiento personal. Portalatino respondió estar dispuesta a someterse a cualquier investigación.

“No puedo precisar desde cuándo [no hablo con él]. Ha sido una persecución política. El doctor y toda la militancia de Perú Libre no lo consideran prófugo, sino que está en mejor resguardo. (...) Esa es mi posición, nadie la puede quebrantar [...] Él tiene derecho a resguardar su vida, es asesoría de su abogado [...] Todos los que somos de izquierda vamos a ser perseguidos políticos [...] Me allano a todo tipo de investigaciones que se tengan que dar”, dijo la congresista.

Fuente: Canal N

PNP niega protección a Vladimir Cerrón

La Policía Nacional del Perú (PNP) negó de manera categórica haber filtrado información sobre la búsqueda y captura de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, quien está en la clandestinidad desde octubre de 2023.

El comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, hizo estas declaraciones en la Dirandro, donde asistió para presentar los resultados de varios operativos antidrogas realizados en julio.

También desmintió las afirmaciones de su predecesor, Jorge Angulo, quien había señalado que se filtra información desde la institución para beneficiar a prófugos. Además, aclaró que el Ministerio del Interior (Mininter) no tiene información sobre operaciones que aún no se han llevado a cabo.

En este contexto, Zanabria señaló que no han disminuido los esfuerzos para localizar al exgobernador de Junín, condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por los delitos relacionados con el caso ‘Aeródromo Wanka’.

Según recientes hallazgos de la PNP, Cerrón Rojas estaría en alguna zona del Perú, desplazándose sin haber sido detectado aún por las autoridades.