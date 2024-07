Karina Calmet rompe su silencio y revela por qué no estuvo en la despedida de Nubeluz

Karina Calmet explica por qué no estuvo en la despedida de Nubeluz.

El show de despedida de Nubeluz, que se dio lugar el último 20 de julio, no ha pasado desapercibido y, por el contrario, se convirtió en noticia durante el fin de semana. Más de un usuario que vivió esta época, esperaba con mucha nostalgia poder revivirla y bailar como cuando eran niños.

A este show, asistieron varios artistas, quienes fueron parte del staff en algún momento, como dalinas, cindelas, golmodis, pero lo que llamó la atención fue que Karina Calmet no estuviera presente, ni mucho menos fuera mencionada. Esto generó un sinfín de comentarios, pero finalmente, todo ha quedado aclarado.

A través de sus redes sociales, Karina Calmet rompió su silencio, pues las especulaciones eran grandes. En un comunicado en sus historias de Instagram, la recordada actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ aclaró que no existe ningún distanciamiento con la organización de la despedida Nubeluz.

Karina Calmet dice adiós a 'El Gran Chef Famosos: La Revancha' y agradece a sus compañeros y al público. | captura/Latina

Desde el inicio, la artista explicó que sí recibió la invitación para formar parte y resaltó el amor que tiene por Nubeluz, por el tiempo que compartió con sus compañeros. “Me paso un ratito por aquí para contarle que si fui invitada a la despedida de Nubeluz, etapa de mi vida que recuerdo con muchísimo cariño”, comenzó diciendo.

La razón de su ausencia

Seguido, comentó que tuvo la oportunidad de estar en el show de despedida, pero los tiempos de ensayos no se acoplaban con ella. Comentó que estuvo mal de salud, por lo que debía estar en reposo durante un tiempo. “No me pude acoplar a los ensayos, primero por la influenza del mal que me tuvo unas semanas en cama”, explicó al respecto.

Por otro lado, además de estar mal de salud, también prefirió tomar un tiempo para comaprtir con su hija y su yerno, pues la joven migró a Estados Unidos. “Y también, como ya les hemos contado, mi hija Nae y mi yerno acaban de irse a vivir a EE.UU, hemos estado el último tiempo juntos, compartiendo momentos familiares”, acotó en su relato.

Karina Calmet explica por qué no estuvo en la despedida de Nubeluz.

Finalmente, expresó su felicidad por todo lo que logró este evento de Nubeluz. Mencionó que fue una producción A1 y demostraba que el amor por el recordado programa infantil continuaba vivo, pese a los años.

“Me alegra muchísimo ver el éxito de la despedida de Nubeluz y el magnífico trabajo realizado por la producción. Dalinas, cindelas, golmodis y por su puesto que el cariño de los nubecinos siga intacto. Los quiero mucho”, finalizó en el post.

El post de Karina Calmet dedicado a Nubeluz

En el año 2020, Karina Calmet usó sus redes sociales para recordar su época de dalina en Nubeluz. La artista mencionó que fue muy feliz en esta etapa de su carrera. Recordó que siempre estudiaba para mejorar y dar un buen show. Por ello, decidió publicar este tierno momento, destacando que tenía a los nubecinos siempre en su corazón.

“Amo esta foto! Yo era feliz siendo Dalina de Nubeluz. Cada paso de mi carrera en los escenarios ha sido muy divertido, sin embargo, hubo mucha preparación, determinación y equipo. El estudio siempre va acompañando mis pasos. Uno nunca debe de dejar de estudiar. Las técnicas siempre van cambiando en todas las carreras. Hay que ponerle pasión, pero también preparación a todo. Nunca dejen de estudiar, de leer, de prepararse y así de crecer”, escribió en su post de Instagram.

Karina Calmet recuerda su época como dalina de Nubeluz.