Médico legista ‘resucitó’ a decenas de fallecidos para cobrar casi 30 millones de soles de aseguradoras

Una organización criminal ha utilizado la firma de un médico legista para “resucitar” a personas fallecidas en 2017 y 2018 en Tambopata (Madre de Dios), inscribirlas en seguros previsionales y luego “matarlas” de nuevo. Según un reportaje difundido este domingo en Cuarto Poder, el esquema permitió que la red cobrara casi 30 millones de soles a diversas empresas aseguradoras.

La Asociación Peruana de Seguros (APS), conformada por 15 compañías, descubrió por lo menos 31 casos en los que el médico Edgar Eduardo Poma Condori jugó un papel clave. Carmen Velarde, jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), detalló que el galeno, quien sigue en funciones, tenía acceso a bases de datos oficial.

“Tomaba la identidad del fallecido, contrataban un seguro, luego le creaban familiares ficticios y lo mataban nuevamente para cobrar el seguro”, explicó al dominical. “Estos certificados de los casos investigados han sido firmados por un médico, un médico que trabaja en medicina legal, entonces hablamos de un acto de corrupción muy grande”, añadió.

Los peritos de Procesamiento de Identificación de Reniec encontraron detalles cruciales en los documentos fraudulentos, como trazos, tinta y bordes irregulares. En el caso de Lino Huamaní Hilares, quien falleció electrocutado el 12 de diciembre de 2018, el certificado de necropsia fue firmado por Poma Condori. Sin embargo, el mismo médico volvió a certificar su muerte el 30 de septiembre de 2020 por una neumonía por COVID-19.

Edgar Eduardo Poma Condori, médico legista implicado en millonaria estafa

Otro caso emblemático es el de Ronal Hancco Gallegos, quien murió por un impacto de arma de fuego el 6 de noviembre de 2013, según el certificado también firmado por Poma. De manera subrepticia, Hancco fue ‘resucitado’ para certificar su muerte nuevamente el 20 de febrero de 2023, esta vez por neumonía por COVID-19. Los peritos de Reniec verificaron que la firma en los diferentes documentos pertenecía al controvertido médico.

“No hay forma de que Poma diga que no es su firma. Las actas falsas emitidas por él ya fueron anuladas y por eso ha sido denunciado”, manifestó Velarde. A pesar de las pruebas, Poma Condori sigue trabajando para el Ministerio Público en Locumba (Tacna). Inicialmente, se negó su presencia en las oficinas, pero luego accedió a dar una entrevista.

“No creo que haya hecho algo ilegal. En ejercicio de mi profesión he firmado muchos documentos”, se defendió. Aunque sus peritajes son esenciales para las investigaciones del Ministerio Público, ni siquiera posee una habilitación vigente. “La habilitación la tengo cada tres meses. Puede ser que en estos días no esté habilitado; la última vez que me puse al día fue en Navidad”, explicó al programa de televisión.

Poma Condori está a punto de asumir la jefatura de la unidad de Medicina Legal de la provincia Jorge Basadre, en Tacna. Ha sido denunciado por falsedad ideológica. Los documentos que firmó permitieron calcular que el fraude alcanza los 28.2 millones de soles en cobros indebidos a empresas aseguradoras.

Las autoridades sospechan que la red criminal incluye a otros médicos con acceso al Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), quienes pueden identificar personas no inscritas como fallecidas ante Reniec, facilitando así el fraude. “A mí me echan la culpa”, concluyó.