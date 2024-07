Visa a Estados Unidos: embajadora anuncia que buscan reducir los tiempos de espera de las citas para peruanos

Embajada de Estados Unidos en Perú anuncia que trabajan para reducir tiempo de espera de citas para las visas. Canal N

Buenas noticias para los peruanos. La embajadora de Estados Unidos (EE.UU.) en nuestro país, Stephanie Syptak-Ramnath, señaló este viernes 19 de julio que desde la embajada del país norteamericano están realizando todos los esfuerzos posibles para que nuestros connacionales puedan solicitar sus citas, para tramitar visas, en el menor tiempo posible.

Fue durante una entrevista con Canal N que la diplomática estadounidense refirió que, con la aprobación de esta medida, los peruanos y peruanas deseosos para viajar a EE.UU. de vacaciones, trabajo o negocios, puedan tramitar sus citas en la embajada en el menor tiempo posible. “Es un sueño a donde todos queremos llegar, pero en este momento tenemos todos las asuntos de las visas y estamos trabajando duramente en nuestra embajada para disminuir el tiempo de espera para las citas”, indicó Syptak-Ramnath.

Además, Syptak-Ramnath puso en relieve las robustas relaciones bilaterales entre ambos países. Recordó que la presidenta peruana Dina Boluarte y el ministro de Relaciones Exteriores Javier González-Olaechea participaron el pasado 20 de junio en la ceremonia de presentación de sus cartas credenciales.

“Yo también creo en la importante amistad en nuestros pueblos, que hay muchos peruanos que quieren viajar a los Estados Unidos y tenemos una demanda enorme de visas y estamos listos para reducir el periodo [de solicitud]”, agregó la diplomática estadounidense.

¿Quiénes pueden obtener la visa gratis?

Además de definir el tipo de visa adecuada, es crucial reunir la documentación requerida y seguir las etapas establecidas por el sistema de visas de Estados Unidos. (Foto: Composición Infobae David Solar Silva / Migraciones / Embajada USA)

Obtener una visa para Estados Unidos puede ser un trámite desafiante para muchos solicitantes. La Embajada de los Estados Unidos en Perú ha ofrecido información clave para facilitar este proceso. Existen dos categorías principales de visas: Visa de No Inmigrante y Visa de Inmigrante. La primera se destina a quienes desean ingresar temporalmente al país por motivos turísticos, de negocios, trabajo temporal, estudios o tratamiento médico. La segunda se dirige a aquellos que buscan establecerse permanentemente en Estados Unidos.

Las solicitudes de visas gratuitas están limitadas a ciertos grupos bajo condiciones específicas. Los titulares de pasaportes diplomáticos pueden estar exentos del pago de tasas de visa, con excepciones para los tipos B-1/B-2, de acuerdo a lo señalado por la embajada en su portal oficial. Asimismo, las personas que califican para una clasificación de visa oficial, como las visas A, G, C-3 y OTAN, tampoco deben pagar estas tarifas.

Para los pasaportes oficiales y especiales, no se aplican tasas para las visas de tipo oficial. Sin embargo, estos solicitantes deben abonar las tasas de solicitud y de emisión recíproca al aplicar para visas no oficiales. Aunque los titulares de pasaportes diplomáticos pueden estar exentos de las tarifas de visa según ciertas categorías de calificación, la posesión de dicho pasaporte no garantiza automáticamente la exención.

¿Cómo tramitar mi visa?

Los peruanos que deseen tramitar la visa para Estados Unidos deben seguir estos pasos:

Completar el formulario DS-160 en línea , disponible en el sitio web del Departamento de Estado de EE.UU.

Realizar el pago de la tarifa de solicitud, que varía según el tipo de visa.

Agendar una cita en la Embajada de Estados Unidos en Lima para una entrevista consular. Se debe crear una cuenta en el sitio web del Servicio de Información y Citas de Visas y seleccionar la fecha y hora de la cita.

Presentarse a la entrevista en la Embajada en la fecha programada, llevando el pasaporte vigente, confirmación del formulario DS-160, recibo de pago de la tarifa y cualquier documento adicional que respalde la solicitud.

Si la visa es aprobada, el solicitante será notificado y el pasaporte con la visa será enviado a la dirección proporcionada.

La embajada de Estados Unidos en Perú recomienda comenzar el trámite con antelación, ya que el proceso puede tardar varias semanas.