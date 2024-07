Kelly Portalatino sufre estrepitosa caída en el pleno del Congreso por revisar su celular: “Uno se distrae”

La congresista Kelly Portalatino se distrajo con su celular y sufrió una caída. Video: Canal N

La congresista Kelly Portalatino (Perú Libre) sufrió una estrepitosa caída este jueves mientras revisaba su celular durante una sesión de la Comisión Permanente. Imágenes difundidas por Canal N muestran el momento en que la legisladora caminaba por el hemiciclo, distraída por su dispositivo móvil, cuando perdió el equilibrio y cayó de manera aparatosa al descender unos escalones.

Portalatino había terminado de conversar con los integrantes de la Mesa Directiva y retornaba a su escaño. El segundo vicepresidente del Parlamento, Waldemar Cerrón, y un trabajador acudieron rápidamente en su ayuda, aunque no sufrió heridas graves. “Uno está con el celular y se distrae, es parte de la vida cotidiana. Somos terrenales, nos accidentamos. Ha sido un descuido, debo asumir nuestra responsabilidad. [Está] todo bien”, dijo posteriormente entre risas.

La legisladora se presentó en la comisión dos días después de que Bunker difundiera una serie de audios que Vladimir Cerrón, prófugo líder de Perú Libre, le envió durante una madrugada de 2022. Los mensajes coincidieron con un reportaje de Panorama, que sugirió que la legisladora y su colega, Américo Gonza, habrían mantenido conexiones con la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI) para evitar la captura del fugitivo.

En los registros de voz, el líder de Perú Libre, en aparente estado de ebriedad, expresaba su deseo de que la congresista se convierta en presidenta, vicepresidenta o canciller. “Kelly, toda mi promoción te quiere, si tú no eres la próxima presidenta, vas a ser la vicepresidenta o canciller, no sé, pero no hay boleto de regreso, caraj*. Por eso debemos ser la vanguardia, amor”, se escucha en uno de los mensajes.

Fuente: Bunker

“Tú sabes que el borracho y el niño dicen la verdad. Aunque el borracho dice que nunca está borracho, siempre dice la verdad. El 13 de agosto es nuestro aniversario, amor, y vamos a celebrarlo a lo grande como un partido triunfador. Te amo”, añade en otro.

Portalatino declaró que no recuerda las escuchas, pero afirmó sentirse honrada por las palabras. “No tengo ninguna relación más allá del respeto profesional. Todos los militantes del partido merecen ese respeto, y cualquier insinuación diferente es infundada [...] Nosotros somos altamente políticos, obviamente hay un cariño y respeto”, añadió cuando fue consultada por la prensa.

Además, sugirió que la difusión de las conversaciones pudo haber sido generada por inteligencia artificial y consideró que se trata de una “cortina de humo” para desviar la atención de las investigaciones sobre Odebrecht y Lava Jato. Sin embargo, Bunker divulgó la charla completa, según la cual Portalatino sí respondió a Cerrón después de que le enviara un mensaje a las 5:31 horas. “Voy a dejar a E. a su casa y regreso a verte”, le replicó la legisladora.

El exgobernador de Junín se encuentra en paradero desconocido desde octubre de 2023, cuando la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios lo sentenció a tres años y medio de prisión por delitos de corrupción relacionados con el proyecto del aeródromo Wanka. El fallo también incluyó el pago de una reparación civil de 800.000 soles y su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el mismo período.

El abogado de Cerrón, Luis Mayhua, descartó que su cliente haya huido del país e informó que planeaba entregarse a la justicia en las próximas horas. El letrado también adelantó entonces que presentaría un recurso de casación como mecanismo más inmediato o interpondría un proceso constitucional de habeas corpus. Desde entonces, Portalatino ha defendido su inocencia y ha señalado que “aún no hay una sentencia firme”.

Réplicas

Waldemar Cerrón, hermano del fugitivo, calificó los audios de intrascendentes y señaló que “la patria necesita un mayor espacio y no llegar a este show”. El exjefe de Gabinete, Guido Bellido, también desestimó la relevancia de las conversaciones y consideró que “no se les puede tomar formalidad”.