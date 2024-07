Desfiles escolares rompen paradigmas en Fiestas Patrias: atuendos coloridos y coreografías se alejan de la tradición

Los espectadores del desfile difundieron sus grabaciones en las redes sociales. (TikTok @teamohuaycanoficial)

En los rincones del patio de un colegio ubicado en el extrarradio de Lima, una frase se repetía una y otra vez: “Un, dos, un, dos”. Estas palabras anunciaban un día de preparación para el desfile cívico escolar, el cual se desarrollaría en el frontis de la institución educativa.

Los alumnos, que minutos antes del ejercicio mental y físico estaban escribiendo en sus cuadernos Justus o Loro, marcaban pasos con un rictus de seriedad forzada. En el fondo, estaban entusiasmados y tenían motivos para estarlo. Sabían que, si su batallón ganaba en el desfile escolar, todos sus integrantes obtendrían dos puntos adicionales que se sumarían a las notas finales de los cursos de Educación Cívica y Educación Física.

También estaba en juego la nota de conducta, un puntaje que preocupaba sobremanera a los padres, quienes dirigían su atención a este apartado al abrir las libretas y veían con inquietud un posible ‘C’ o ‘B’. Al margen de ello, los estudiantes sentían un orgullo genuino al realizar esta actividad llena de simbolismo y patriotismo.

En los últimos años, la preparación de los estudiantes en algunos colegios de Lima ha adquirido un aire más festivo. Los alumnos ya no ensayan con rostros impasibles ni movimientos rígidos; ahora desfilan con alegría y vitalidad, entonando arengas y canciones que inundan los resquicios del patio escolar. Esta nueva tradición, aunque no oficializada en los planteles educativos, ha empezado a cobrar fuerza entre ciertos grupos estudiantiles.

Es menester señalar que solo unos cuantos escolares adoptan esta práctica, y lo hacen para desfilar en eventos específicos como los aniversarios de colegios y ciudades. Un claro ejemplo es lo que sucedió en Huaycán, una localidad del distrito de Ate, en la ciudad de Lima.

Colegios de Huaycán rompen paradigmas con sus atípicos desfiles

En pleno mes patrio, un tiempo en el que las calles del Perú se llenan de los colores de la bandera y los peruanos sienten el orgullo a flor de piel, la avenida José Carlos Mariátegui transformó su aspecto opaco para celebrar el aniversario 40 de Huaycán. Todo se tiñó de rojo y blanco, con globos adornando los estrados y la alegría desbordante de los vecinos que cambiaron la apariencia de esta arteria local.

Esto sucedió el 15 de julio, fecha en la que se desarrolló el desfile cívico escolar. Cabe señalar que no solo los escolares participaron en la avenida; las organizaciones vecinales y profesores también se unieron a la celebración. Sin embargo, el centro de atención fueron los colegiales, quienes ofrecieron una performance particular al desfilar.

Las escoltas de los colegios desfilaron en el marco del 40 aniversario de Huaycán. (Municipalidad de Ate)

Las personas que presenciaron el desfile en el marco del aniversario de Huaycán compartieron sus grabaciones a través de las redes sociales, una plataforma que se inundó de comentarios a favor y en contra de algunos colegios.

Pero, ¿por qué se suscitó la controversia? En los videos se puede apreciar a las escoltas de algunos colegios desfilando de manera particular. Ya no lo hacían como en los desfiles que se desarrollaban en el frontis de cada colegio; ahora marchaban con coreografías incluidas. Además, sus atuendos no eran sus uniformes tradicionales.

Por ejemplo, la escolta del colegio Manuel Gonzales Prada, inaugurada el 25 de mayo de 1987, no desfiló con su uniforme tradicional. Llevaban una chompa amarilla, un moño del mismo color al estilo de Minnie y una falda que hacía un guiño a algún anime.

Desfiles escolares rompen paradigmas en Fiestas Patrias. (OrbitaTv)

Mientras desfilaban, el público los aclamaba y realizaba arengas. Las escolares no se quedaban atrás, ya que entonaban cánticos y realizaban movimientos semejantes a los de un grupo de K-pop. En cuanto a la batucada, sonaba un tono más festivo y lo que causó sorpresa fue la adaptación de la canción “Amor vuelve” del Grupo 5. Delante del grupo de jóvenes, había un señor con un saco azul que se identificaba como el profesor que ideó la coreografía.

Otro colegio que rompió los paradigmas fue la I.E. 1255 Walter Peñaloza Ramella. Las colegiales vestían de blanco y llevaban una batuta con los extremos de color verde. Las dos mujeres que lideraban el grupo lucían una blusa blanca, corbata verde y una falda negra. Aunque no entonaban cánticos, sus movimientos se parecían a coreografías de K-pop.

Desfiles escolares rompen paradigmas en Fiestas Patrias. (Municipalidad de Ate)

En otro video se puede ver a las alumnas del colegio Manuel Gonzales Prada entonar la canción “Contigo Perú” al ritmo de la batucada.

En contraste con esta manera particular de desfilar, estuvieron los otros colegios de Huaycán, cuyas escoltas lucían de manera tradicional. Los estudiantes marchaban con seriedad y el uniforme que portaban era el convencional. Es preciso mencionar que los profesores también desfilaron de manera tradicional, aunque en un clip se puede ver a un señor vestido con un pantalón y camisa atípicos.

Esta nueva forma de desfilar ha encendido una fuerte polémica en las redes sociales, particularmente en TikTok, donde algunos internautas la consideran una falta de respeto a la patria. No obstante, la gran mayoría de los usuarios se muestra entusiasta, abogando por que más colegios se sumen a esta dinámica y colorida manera de realizar los desfiles.

