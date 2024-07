Magaly Medina se burla de ‘retoquito’ de Yahaira Plasencia: “Quiso ponerse la boca de Jefferson Farfán”

Magaly Medina se burla de ‘retoquito’ de Yahaira Plasencia: “Extraña a Jefferson Farfán que se puso su boca”. (Captura: Magaly TV La Firme)

La siempre polémica conductora de televisión Magaly Medina no perdió la oportunidad de lanzar sus comentarios irónicos en su programa ‘Magaly TV La Firme’ este 10 de julio. En esta ocasión, la periodista centró sus críticas en varios artistas peruanos que asistieron a los Premios Heat 2024.

Sin embargo, Medina inició su segmento con una burla a los ‘retoquitos’ en los labios, haciendo alusión a cómo la salsera Yahaira Plasencia se ha preparado estéticamente para estos premios. Con un tono sarcástico, expresó: “Vamos con las bocas. Bueno, hoy día he visto en todos los programas de televisión que una delegación de artistas peruanos, que los hay y muy buenos en el Perú, se han ido en manchón a estos Premios Heat, al que le dan la importancia que realmente no tiene, porque el público vota en los Premios Heat, vota el público que ve el canal HTV.”

Asimismo, la periodista continuó cuestionando la notoriedad de estos artistas fuera del país, insinuando que probablemente ninguno de ellos es conocido en el extranjero. Luego, hizo referencia específica a la intérprete de ‘Cobarde’, y sus retoques estéticos. “Entonces, bueno, se han ido todos y la ‘Yaja’ ha mostrado que se ha hecho retoques para irse a esta premiación donde ella no va a recibir ningún premio, no. No va a recibir ningún premio.”

La crítica se tornó más personal, cuando Magaly comparó los labios de Plasencia con los de Jefferson Farfán, su ex pareja, en un tono burlesco. “Casi la he confundido. Miren, quiso ponerse la boca de Jefferson Farfán. Miren esa boca que se ha puesto... se ha puesto mucho más ácido hialurónico en la boca. Yo no entiendo... está bien que uno se quiera poner retoquitos... pero a veces ya la boca cuando se te ve tan grande y las proporciones ya no son equilibradas, ya no se nota estético.”

Finalmente, Magaly concluyó con una comparación exagerada y humorística, asociando los labios de Plasencia con personajes animados. “A mí sí me parece, porque ella de repente lo extraña tanto... decidió ponerse una boca inmensa, grande, que ya es... o sea, aparecen dos platos que se juntan así. ¿Te acuerdas de esos dibujos del Pato Donald? No tenía así. Claro, la pata Daisy. Ya parece una pata.”

Además de los labios, Medina no dejó pasar los dientes de Plasencia. La figura de ATV comentó sobre las nuevas carillas dentales de la artista, criticando su blancura excesiva y poco natural. “Mírale los dientes, se ha cambiado las carillas y se le ha puesto de un blanco blanco leche brillante, ya no luce ni siquiera luce natural... porque lo primero que tú miras en una persona que tiene los dientes tan blancos y brillantes... qué nervios, qué pasó con la boca, ¿no? Sí, pero bueno.”

Yahaira Plasencia niega reconciliación y le desea lo mejor a Jefferson Farfán

Hace poco, Yahaira Plasencia negó rotundamente los rumores sobre una supuesta reconciliación con su expareja, el exfutbolista Jefferson Farfán, tras ser vistos en la misma discoteca en el distrito de Barranco. En declaraciones al programa ‘Amor y Fuego’, la artista aclaró que aunque coincidieron en el mismo lugar, no estuvieron juntos en ningún momento.

Plasencia, quien ha mantenido una relación de idas y venidas con Farfán en el pasado, se mostró firme al desmentir cualquier especulación. “Yo estuve en Barranco con mi familia, pero él estuvo en su lado y yo en mi lado”, afirmó la intérprete, dejando claro que no hay ningún tipo de reconciliación en curso.

Además, Yahaira aprovechó la oportunidad para desearle lo mejor a Jefferson en sus futuros proyectos, señalando que guarda un profundo respeto por él y por los momentos que compartieron juntos. “Con Jefferson no tengo mala onda, todo quedó en buenos términos, todo chévere, yo le deseo todo lo mejor. Si está que sale o no con alguien, que le vaya superbién”, resaltó.

