“Maldito Tren”: ‘El Chino’ amenaza al Tren de Aragua y desata ‘guerra’ por las plazas de la prostitución en Lima

El Chino amenaza al Tren de Aragua

En Lima, la capital peruana, se está iniciando una ‘guerra’ entre la megabanda venezolana el Tren de Aragua y la One Family, una organización criminal que es liderada por el ranqueado delincuente peruano Danny Alexander Zapata Sosa, alias El Chino. Las plazas del proxenetismo de Risso, Zepita y otras están en juego y ambos bandos quieren tener el control total.

Según información que maneja la Policía Nacional del Perú (PNP), los últimos atentados con granadas caseras y las balaceras contra meretrices extranjeras serían la muestra de este feroz enfrentamiento entre estos grupos criminales. En medio se encuentra la población y existe un temor por la posibilidad de que esa situación escale.

“Toda rumba que organice el maldito Tren la voy a destruir. Todas, así que tomen precaución, ya saben, cuídense de salud”, publicó en sus redes sociales alias ‘El Chino’, quien se encuentra con paradero desconocido.

De acuerdo a las investigaciones de la PNP, Danny Zapata Sosa controla la zona de Risso, pero ya se estaría tras sus pasos.(Panorama)

La Policía Nacional sospecha que Zapata Sosa y su organización criminal ya no está conforme con tener la hegemonía de solo la plaza de Risso, en el distrito de Lince, sino que estaría buscando expandir sus tentáculos delictivos a otras ‘zonas rosas’ de la capital.

En otro estado, ‘El Chino’ escribió: “Eso va para nivel naciona. Ni una maldita plaza me va a funcionar. Cero desplace con todas. Mujer que le copie a May, a Toro, a un Hijo de Dios o a otro Maldito Tern lo voy poner de ejemplo. Voy por todas, no saben respetar sistema, bueno voy por todo. Alístate, Toro, que voy de visita a local”.

De acuerdo a 24 Horas, una amenaza que no solo habría quedado en palabras, sino que se materializó el pasado 3 de julio, a través de la explosión de una bomba tipo trueno por encargo del mismo ‘Chino’.

El Tren de Aragua tuvo un rápido ascenso desde que llegó al país, pero ya estaría empezando a perder terreno, de acuerdo a reportes policiales. (Composición: Infobae Perú)

La PNP se encuentra en alerta, pues los integrantes del Tren de Aragua podrían responderle con otra acción violenta.

¿Quién es El Chino?

Danny Zapata Sosa ya no es un nombre desconocido para la Policía. En las últimas semanas, en medio de tiroteos y ataques fallidos con granadas de guerra en el distrito de Lince, este peruano de 31 años, conocido como El Chino, ha ganado notoriedad. La razón: ser identificado como el líder de la organización criminal One Family.

Paralelamente, este grupo dedicado a la explotación sexual, extorsión, sicariato y lavado de activos ha comenzado a llamar la atención de las autoridades peruanas.

La zona rosa de Risso es desde hace ya varios años uno de los negocios fuertes del Tren de Aragua y sus facciones. En este punto del distrito de Lince se mueven cientos de miles de soles con el cobro de cupos a trabajadoras sexuales venezolanas.

En las calles, trabajadoras sexuales y personas con antecedentes criminales atribuyen a One Family haber ‘desplazado’ al Tren de Aragua del control de la prostitución en Risso, que hasta principios de año estaba bajo el dominio de la banda venezolana, actualmente debilitada por la detención de sus líderes. Alias El Chino ha generado temor entre las numerosas mujeres, principalmente venezolanas, que ofrecen servicios sexuales en Lince.

Con un esquema criminal y un modus operandi muy similar al Tren de Aragua, Zapata Sosa les exige pagar cientos de soles semanales para permitirles trabajar y brindarles ‘protección’. Las similitudes entre One Family y el Tren de Aragua radican en su estructura criminal similar: captadoras de chicas, mensajeros que envían fotos y videos de las trabajadoras, vigilantes de la mafia y sicarios.