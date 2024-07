DJ renuncia a programa de Magaly Medina y lanza advertencia: “No todos vamos a aguantar sus malos tratos”. | TikTok.

El último sábado 6 de julio, DJ Around, quien se encargaba de la musicalización del programa ‘Magaly TV La Firme’, sorprendió a sus seguidores al anunciar su renuncia al espacio televisivo dirigido por Magaly Medina. A través de un video en su cuenta oficial de Instagram, DJ Around reveló que el viernes fue su último día trabajando con la conductora de espectáculos, a quien acusó de maltratar a su personal.

En su declaración, el reconocido sonidista indicó que su decisión de dejar el programa se debe a su necesidad de priorizar su paz y tranquilidad. “Aprovecho este momento para comunicarles que mi participación en el canal 9 (ATV) ya acabó y primero está nuestra tranquilidad, bienestar y paz mental”, afirmó en el inicio del video publicado en sus historias de Instagram.

DJ Around no solo anunció su renuncia, sino que también expuso los aparentes malos tratos que recibió durante su estadía en ‘Magaly TV La Firme’. “Lamentablemente, Magaly Medina puede ser un personaje público, pero si la señora no tiene un mínimo de respeto por sus trabajadores, pues, no todos vamos a aguantar su mal genio o su maltrato”, añadió, dejando claro su descontento con el ambiente laboral del programa.

Magaly TV La Firme. (Foto: Captura de ATV)

En otra publicación en Instagram, el sonidista arremetió contra Magaly Medina con un irónico mensaje que cuestionaba su conocimiento musical. “Que vas a saber de cultura musical pues señora, solo sabe de chismes nomás”, señaló, además de agradecer el apoyo recibido por sus seguidores.

Esta renuncia ha generado diversos comentarios en torno al programa de espectáculos, conocido por sus controversias y su enfoque en la vida de celebridades. La salida de DJ Around confirma que la popular ‘Urraca‘ no se lleva bien con algunos de sus trabajadores.

Hasta el momento, Magaly Medina no ha emitido ningún comentario sobre las acusaciones hechas por DJ Around. Lo más probable es que la periodista de algún tipo de respuesta en su programa del lunes, pues no es la primera vez que uno de sus DJ renuncia.

No es el primer DJ del programa que renuncia

La renuncia de DJ Around no es la primera que enfrenta Magaly Medina. Hace un tiempo, DJ Sergio también utilizó sus redes sociales para revelar que dejaba definitivamente el espacio que conduce la ‘Urraca’ por la señal de ATV.

“Muchísimas gracias a todos los que me apoyaron, de corazón. La función debe continuar. El tiempo me dará la razón”, fueron las palabras de Sergio Delgado en su cuenta de Instagram.

En otra ocasión, DJ Vico hizo una publicación en su cuenta de Instagram, donde señalaba que decidió dar un paso al costado del programa por los constantes maltratos de Magaly Medina. A partir de hoy, dejo de trabajar con la señora Magaly Medina. Nos vemos en un próximo proyecto. Como dijo mi anterior compañero, la paz mental es primero”, señaló.

“El trabajo del DJ se respeta, no es cualquier cosa, es un trabajo honrado y respetado, como cualquier tipo de trabajo. No se le puede denigrar. Agradezco infinitamente su apoyo a todos ustedes. Nos vemos en un próximo proyecto televisivo”, añadió.

Comunicado del sonidista de Magaly Medina. | captura/Instagram