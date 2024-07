Dina Boluarte se quiebra y asegura que quiere reducir la pobreza, pero escasez extrema subió a 5,7% en el primer año de su Gobierno

La presidenta Dina Boluarte se quiebra al hablar de la pobreza en Perú. Video: CCTV

En entrevista con el canal estatal chino CCTV-13 Noticias, Dina Boluarte, aseguró que quiere un país donde “la pobreza se acorte”, a pesar de que la pobreza extrema en el Perú subió a 5.7% en el primer año de su Gobierno, superando niveles de pandemia.

Como se recuerda, un reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) indicó que la pobreza monetaria había incrementado de 27.5% a 29%, es decir, que 9 millones 780.540 de personas son pobres. Esto significa que más de 596 mil ciudadanos, a comparación con el año 2022, no cuentan con los ingresos suficientes para cubrir la canasta básica de consumo.

“Tenemos que unirnos como nación para cortar la brecha de la pobreza y para generar un país en perspectiva tenemos que apostar por un Perú más unido en búsqueda de su desarrollo y podamos ser un país como lo que es China, que podamos también exportar tecnología, ser un país industrializado, un país con esta sociedad que estamos viendo acá totalmente digitalizada, con esa inteligencia artificial que la manejan a flor de piel”, aseveró.

Durante el diálogo con la periodista de este país, a la mandataria peruana se le quebró la voz cuando mencionaba cuál era su visión de su nación

La presidenta Dina Boluarte se quebró cuando habló sobre la pobreza en el Perú ,en entrevista con prensa de China - crédito CCTV-13 Noticias

“En pocas palabras quiero un país donde la niñez tenga futuro, donde la pobreza se acorte, donde tengamos más hospitales, evitar las colas buscando una cita de meses para ser atendidas, donde cuando regresen a casa, las mujeres, las niñas, los adolescentes regresen con bien y no sean asaltadas a mitad de camino”, afirmó.

“¿Qué sociedad quiero para mi país? Que la juventud terminando secundaria tenga un espacio donde ingresar a la universidad y sean grandes profesionales. Quiero un país, donde no exista más el hambre. Porque todavía hay hogares que tienen una sola comida en el día, a veces eso se mira como que fuera algo normal y no es normal, eso no es calidad de vida”, agregó.

No obstante, recientemente su Gobierno fue criticado cuando sus ministros de Educación y de la Mujer, Morgan Quero y Ángela Hernández Cajo, relacionaron los abusos sexuales contra niñas awuajun con “prácticas culturales”.

Boluarte no criticó al régimen chino

En otro apartado de la entrevista, Dina Boluarte aseveró que los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) miran a China como “el gran ejemplo a seguir”, en cuanto al “apoyo social” que brindan a diferentes países, pero no criticó el régimen autoritario que se vive en el país asiático.

“Yo creo que es de agradecer la iniciativa que tiene presidente Xi y que esto se venga multiplicando a través de los acuerdos bilaterales y multilaterales”, puntualizó.

La presidenta, en su primera aparición pública tras el viaje a China, comentó acerca de los acuerdos que firmo con el país asiático. - Crédito Composición Infobae/Captura de Presidencia

“Felicito la iniciativa de presidente Xi Jinping que podamos trabajar, no solamente de manera bilateral, en paz, en buena concordia, sino que el mundo tiene que abrazar la paz porque quienes sufren la crisis y el caos de las guerras son los más débiles, es la sociedad. La violencia genera dolor, desolación y retraso económico”, añadió.

Como se recuerda, el jefe de Estado chino mantiene lazos con jefes de Estado cuestionados por su autoritarismo, siendo uno de sus principales aliados ideológicos, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en cuanto al sistema internacional que desean imponer.

Boluarte mencionó su plato favorito de chifa

La mandataria también se refirió a la popularidad de la influencia de la gastronomía china en el Perú a través de los restaurantes chifas. En ese sentido, comentó que su plato favorito es “el pollo enrollado con Kam Lu Wantan y los wantanes con tamarindo”. Además, resaltó la costumbre de los peruanos de acompañar estos platos típicos con Inca Kola-

Por otro lado, expresó su deseo para mejorar la infraestructura hospitalaria y garantizar la seguridad ciudadana, aunque no especificó las medidas concretas que su gobierno está adoptando para alcanzar estos objetivos.