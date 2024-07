Los cuatro días feriados que tendrá el Perú en julio de 2024: ¿cuáles son y qué se celebra?

Estas son las fechas marcadas en el calendario como días remunerados no laborables en el mes de julio en Perú. - Crédito: composición Infobae

El calendario 2024 en Perú contará con un total de 16 feriados que incluyen fechas significativas para la nación. De acuerdo al Decreto Legislativo N.º 713, dichos momentos no solo conmemoran eventos históricos relevantes para la identidad del país, sino que también ofrecen a los ciudadanos la oportunidad de dedicarse a diversas actividades recreativas.

Julio es uno de los meses con más feriados, debido a las celebraciones por la independencia del Perú. Este año, el gobierno peruano ha agregado un día adicional, sumando un total de cuatro feriados en este mes.

Estos días libres permitirán a los empleados tanto del sector público como privado disfrutar de un merecido descanso y ayudará a dinamizar la economía del país. Durante las festividades, las personas disponen de más tiempo para hacer compras, visitar mercados y centros comerciales, lo que impulsa las ventas de productos y servicios. Restaurantes y negocios de entretenimiento experimentan un incremento en el número de clientes, mientras que los destinos turísticos registran un aumento en las visitas.

¿Cuáles son los días feriados de julio?

El primer día libre que el Decreto Legislativo N° 713 otorgará será el próximo 23 de julio por el Día de la Fuerza Aérea. Este año, los peruanos gozarán por segunda vez de este feriado nacional que fue promulgado por el Congreso de la República en el 2023, solo días antes de esta fecha que celebra la declaración de héroe nacional al histórico capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales.

El Decreto Supremo N° 011-2024-PCM publicado a través del diario El Peruano, estableció que el 26 de julio sea considerado como descanso obligatorio, es decir, será un día no laborable para los empleados que forman parte del Estado y un descanso opcional para el sector privado. Esta medida dada por el gobierno, que conecta a este día con los feriados de Fiestas Patrias, busca contribuir al crecimiento económico y al desarrollo social del país.

El 28 de julio, Día de la Independencia del Perú, es uno de los feriados más importantes del año. Este día libre se respeta desde hace décadas debido a que en 1821, el general José de San Martín declaró la independencia de Perú de la monarquía española, un acto que tuvo un gran impacto en todo el país.

De igual forma, el 29 de julio, conocido como Fiestas Patrias, es otro de los feriados importantes que forman parte de la celebración de Fiestas Patrias. Este día, suele llevarse a cabo la Gran Parada Militar, un evento que homenajea a las Fuerzas Armadas del Perú. Este desfile, con raíces en el siglo XIX, fue establecido oficialmente en 1939 para reconocer y honrar a los militares peruanos. La ceremonia es un espectáculo cargado de orgullo y tradición que atrae tanto a ciudadanos como a turistas.

¿En qué se diferencia un día no laborable y un feriado nacional?

Un día no laborable y un día feriado tienen diferencias clave en términos de su implementación y requisitos legales.

Un día feriado es un día decretado por ley en el que se celebra una festividad nacional o religiosa; su observancia es obligatoria para todos los empleados, tanto del sector público como privado. En caso de trabajar durante un feriado, el empleado tiene derecho a un pago adicional o a un descanso compensatorio.

Por otro lado, un día no laborable es usualmente decretado por disposición del gobierno para fines específicos, como fomentar el turismo o facilitar eventos especiales. Este tipo de día no es obligatorio y depende de la decisión del empleador si se concede o no a sus empleados. Si se trabaja en un día no laborable, no necesariamente implica un pago adicional; en su lugar, el tiempo trabajado puede recuperarse en otro momento.

¿Qué feriados le queda al 2024?

Julio:

Martes 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Domingo 28 de julio: Fiestas Patrias.

Lunes 29 de julio: Fiestas Patrias.

Agosto:

Martes 6 de agosto: Batalla de Junín.

Viernes 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Septiembre:

No hay feriados en septiembre de 2024.

Octubre:

Martes 8 de octubre: Combate de Angamos.

Noviembre:

1° de noviembre: Día de todos los Santos.

Diciembre:

Domingo 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Lunes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Miércoles 25 de diciembre: Navidad.