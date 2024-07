¡Ya llegó Julio! Los infaltables memes por la llegada del séptimo mes del año

(Redes Sociales)

La segunda mitad del año está por comenzar y una de las actividades clásicas de todos los cibernautas, de habla hispana, al menos, es compartir todos los memes relacionados con el cantante español Julio Iglesias.

A pesar de lo complejo que resulta rastrear el origen exacto de los memes de Julio Iglesias, su popularidad sigue en aumento. Durante las últimas semanas, la imagen del icónico cantante ha sido utilizada en innumerables memes, consolidándose como un fenómeno constante cada mes de julio.

A pesar de haberse retirado de los medios hace más de seis años, Iglesias compartió sus opiniones sobre este fenómeno en una de sus últimas entrevistas.

“Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente, pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos. No los veo todos, pero de vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa”, expresó al diario Hola de México. Estas declaraciones demuestran la actitud positiva del cantante hacia los memes que lo han inmortalizado en la cultura popular digital.

