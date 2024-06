Jefferson Farfán confiesa su amor por conocida cantante internacional: “Es una mujer espectacular”

Jefferson Farfán

Jefferson Farfán, exfutbolista peruano, admitió en una reciente entrevista que está profundamente enamorado de una conocida cantante internacional, a quien ha admirado durante mucho tiempo. Según el exdelantero de la selección peruana, asiste a cada una de sus presentaciones y, en algunas ocasiones, intercambian mensajes a través de redes sociales.

El exjugador de Alianza Lima recalcó inicialmente que, a sus 39 años, se encuentra soltero y sin compromisos. Por el momento, no está preocupado por encontrar el amor, ya que está concentrado en sus negocios, entre ellos la construcción del centro comercial Power Center, ubicado en la antigua Panamericana Sur, en el cual ha invertido una exorbitante suma de dinero.

“Ya voy un buen tiempo solo, estoy tranquilo. Estoy enfocado en mis proyectos, en mis negocios”, manifestó el exdeportista en diálogo con ‘Cuto’ Guadalupe, quien posee su programa en el canal de Youtube del diario Trome.

Jefferson Farfán detalló que está soltero. Captura/Youtube

¿De quién está enamorado Jefferson Farfán?

Jefferson Farfán ha revelado que tiene dos grandes amores platónicos: Jennifer López, cantante estadounidense de origen puertorriqueño; y Myriam Hernández, cantautora chilena. El exfutbolista compartió su fascinación por ambas artistas, destacando especialmente su conexión con la intérprete de “Huele a peligro”, con quien suele comunicarse mediante las redes sociales.

“Mi amor platónico siempre será Jennifer López y Myriam Hernández. Yo escuchaba con mi mamá su música [de Myriam], muy fuerte sus temas. También he ido a verla al teatro. Es espectacular esa mujer. Le he escrito por Instagram, y le sigo escribiendo, y me responde... Estoy enamorado de ella, sí”, confesó el exdeportista.

Myriam Hernández es una cantautora, compositora y presentadora de televisión de Chile, conocida como 'La baladista del pop romántico'. EFE/Myriam Hernández

Yahaira Plasencia envía mensaje a Jefferson Farfán

Yahaira Plasencia, conocida cantante de salsa, ha desmentido los rumores sobre un supuesto encuentro con su exareja, Jefferson Farfán, en una discoteca de Barranco. En una entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’, aclaró que, aunque coincidieron en el mismo lugar, no estuvieron juntos. “Yo estuve en Barranco con mi familia, pero él estuvo en su lado y yo en mi lado”, explicó, negando una reconciliación o encuentro amoroso.

Plasencia mencionó que su relación con Farfán terminó en buenos términos y sin resentimientos. “Con Jefferson no tengo mala onda, todo quedó en buenos términos, todo chévere, yo le deseo todo lo mejor. Si está que sale o no con alguien, que le vaya súper bien”, afirmó, mostrando una actitud positiva.

Yahaira Plasencia afirmó no haberse separado de Jefferson Farfán en malos términos.

Durante la entrevista, también habló sobre su nuevo proyecto de podcast, donde entrevistará a diversas personalidades. No descartó invitar a Jefferson Farfán, aunque reconoció que la decisión final dependerá de él. “Si en algún momento le hablo a Jefferson para tenerlo en mi podcast y me dice no, lo voy a entender; y si me dice que sí, chévere. Si no, no importa, todo bien”, comentó Plasencia.

Yahaira Plasencia habría engañado a Farfán

En el 2016, el romance de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia iba por buen camino hasta que un personaje apareció en sus vidas: Jerson Reyes, futbolista de la segunda división. El deportista aseguró haber mantenido una relación clandestina con la cantante de salsa, a inicios y finales del 2015, cuando ella ya estaba involucrada sentimentalmente con la ‘Foquita’.

“Comenzamos con un coqueteo, que pasó a los besos y después se dio, no fue una noche, fue una todo todo lo que pasó. Yo estaba manejando y ella en la parte posterior del carro, encapuchada, llama a su pareja. Llegamos al hotel, yo salgo y la dejo hablando por teléfono. Le digo que ya está la habitación y que podemos subir. Ella subió hablando por teléfono con él [Jefferson Farfán]. No sé cómo se las ingenió y me dijo que ya no la iban a recoger [el chófer de Jefferson]”, contó en el programa ‘El Valor de la Verdad’.

Yahaira Plasencia se sincera sobre su infidelidad a Jefferson Farfán | Yahaira Plasencia - Youtube

Según Yahaira Plasencia, este bochornoso episodio la mandó a terapia debido a las múltiples críticas que recibió.

“Yo en algún momento de mi vida me he equivocado también, fue a nivel nacional. Tenía 22 años en ese momento. Fue complicadísimo porque me dijeron desde p… hasta todo lo que te puedas imaginar. Entré en depresión y caí internada dos meses, fue horrible. Terminó mi relación, tenía a todos un país encima, yo había cometido un error y me juzgaron como si fuera lo peor. Fue complicado”, comentó la intérprete en una arranque de sinceridad.