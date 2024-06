La millonaria inversión de Jefferson Farfán en su propio centro comercial: ¿cuánto costó la construcción?

Jefferson Farfan hizo millonaria inversión para la construcción de centro comercial | América HOY - América TV

La construcción de un nuevo mall en la antigua Panamericana Sur ha despertado el interés del público, dado que se informó que Jefferson Farfán, exfutbolista peruano, sería uno de los dueños de este enorme complejo. En medio de la expectativa, el programa ‘América Hoy’ confirmó que el exjugador de Alianza Lima sí está involucrado en la edificación del centro comercial, apodado como ‘Foquita Mall’.

Según las presentadoras del magazine, Janet Barboza, Brunella Horna y Ethel Pozo, desde hace meses ellas ya tenían conocimiento de que Jefferson Farfán había decidido incursionar en el sector inmobiliario, invirtiendo específicamente en el lanzamiento de un centro comercial ubicado en el sur chico. Sin embargo, guardaron el secreto para no arruinar la sorpresa.

Jefferson Farfán se muestra en la construcción de su centro comercial. (Ric La Torre)

Ahora que se ha visto a Jefferson Farfán en la obra, Bruenlla Horna señaló que el exjugador de fútbol decidió invertir en la construcción de un nuevo centro comercial, ya que contaba con el respaldo financiero de distintas marcas. “Antes de invertir, las marcas apostaron por él, ya firmaron contrato”, mencionó la rubia, quien no dudó en bromear con la posibilidad de contar con un módulo de su marca de ropa en el complejo.

¿Cuánto dinero invirtió Jefferson Farfán?

Según el programa ‘América Hoy’, Jefferson Farfán es uno de los inversionistas del nuevo centro comercial que se inaugurará en diciembre de este año en el kilómetro 40 de la antigua Panamericana Sur. El exfutbolista habría desembolsado un total de 55 millones de soles, lo que le daría el derecho de arrendar una superficie de 8,700 metros cuadrados dentro del mall.

La considerable inversión que ha destinado a este emprendimiento ha llevado al exjugador de la selección peruana a involucrarse activamente en la supervisión de la obra, asegurándose de que su capital se esté utilizando de manera adecuada.

Jefferson Farfán es uno de los inversionistas en la construcción de nuevo centro comercial, según 'América Hoy'.

Hasta el momento, se desconoce si el ‘Foquita Mall’ cuenta con más inversionistas, o si Jefferson Farfán es el único responsable financiero del ambicioso proyecto.

¿Cómo será el mall de Jefferson Farfán?

El magazine ‘América Hoy’ indicó que el nuevo centro comercial de la antigua Panamericana Sur, cuya dueño sería Jefferson Farfán, abrirá sus puertas en diciembre de 2024. Contará con tres niveles que incluirán estacionamientos, gimnasio, canchas de padel, restaurantes y una variada oferta comercial. Además, albergará un conocido supermercado, consolidándose como un espacio integral para compras y entretenimiento.

Jefferson Farfán cumplió su sueño con la construcción de su centro comercial.

¿Quién inspiró a Jefferson Farfán en este proyecto?

En una reciente entrevista con las presentadoras de ‘América Hoy’, el exfutbolista Jefferson Farfán confirmó que, tras retirarse del fútbol profesional, está explorando una nueva faceta como empresario. “Sí [me estoy dedicando al mundo empresarial], hay algunas cositas. Hace cinco años vengo trabajando en un rubro que no me imaginé que estaría. Voy a lanzar algo que muy pronto se enterarán, tiene que ver con la construcción”, comentó la ‘Foquita’.

Durante la conversación, Jefferson Farfán destacó fue su madre, Doña Charo, quien lo impulsó a dar este importante paso en su vida. “Fue gracias a mi madre en realidad, ella fue la visionaria. Es una de las personas que siempre me ha enderezado cuando he estado pensando en otras cosas. Hay que pensar en el futuro, en el futuro de los hijos y de la familia”, añadió el exjugador de Alianza Lima.

Jefferson Farfán agradeció a su madre por apoyarlo en su nueva faceta como empresario.

Farfán prometió a las conductoras del programa, Janet Barboza, Brunella Horna y Ethel Pozo, que revelará todos los detalles de su nuevo emprendimiento próximamente en ‘América Hoy’. La expectación crece en torno a esta nueva etapa del ‘10 de la calle’, quien busca consolidarse como una figura destacada en el ámbito empresarial, tal como lo fue en su carrera deportiva.