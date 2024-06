Jefferson Farfán explica por qué decidió invertir en su propio mall: “Será un legado para mis hijos”

Jefferson Farfan habló sobre la construcción de su propio centro comercial | La Lengua

Jefferson Farfán habló por primera vez sobre el ‘Power Center’, un nuevo centro comercial en construcción en el kilómetro 40 de la antigua Panamericana Sur. Según diversos programas de espectáculos, el exjugador de Alianza Lima ha invertido una considerable suma de dinero en este proyecto con el objetivo de incursionar en el mundo de los negocios inmobiliarios tras su retiro oficial del fútbol profesional.

Luego de que Gabriel Calvo revelara que Jefferson Farfán está invirtiendo en la edificación de su propio centro comercial, apodado como ‘Foquita Mall’, el exdelantero de la selección peruana fue captado supervisando la obra. Al parecer, está cerciorándose de que su millonaria inversión se utilice adecuadamente y que el proyecto avance según lo planificado.

Según el programa ‘América Hoy’, el centro comercial, en el que Jefferson Farfán es uno de los principales accionistas, abrirá sus puertas en diciembre de 2024. Este moderno complejo contará con tres niveles que incluirán estacionamientos, un gimnasio, canchas de pádel, restaurantes, y una variada oferta comercial. Además, albergará un conocido supermercado, consolidándose como un espacio integral para compras y entretenimiento.

Jefferson Farfán dejó el fútbol profesional y ahora apuesta por los negocios inmobiliarios.

Jefferson Farfán habló sobre su mall

En medio de la creciente expectativa, Jefferson Farfán decidió pronunciarse sobre la construcción del ‘Power Center’. En diálogo con el programa digital ‘La Lengua’, el exfutbolista explicó que ha preferido no dar detalles sobre este proyecto inmobiliario hasta que esté completamente terminado. “Yo no he hablado nada, estoy perfil bajo, lo que se dé, se va a dar”, dijo.

Seguidamente, la exfigura de Alianza Lima explicó que hay dos importantes razones por las que ha decidido arriesgarse a invertir en un centro comercial, a pesar de ser nuevo en el rubro inmobiliario: sus cuatro hijos y los jóvenes futbolistas, especialmente aquellos que piensan que la carrera termina una vez superan los 40 años.

Jefferson Farfán reconoció que sus hijos lo impulsaron a construir su propio centro comercial. Captura/Youtube

“Yo lo único que quiero es dejar un legado para mis hijos. Yo no pienso en mí, yo ya disfruté, ya viví, tuve todo lo que quise tener por así decirlo. Para mí lo más importante es lo que viene para adelante para mis hijos. Quiero que ellos tengan un legado en el futuro… Yo me voy a ir en algún momento, quiero que mi legado continúe. También quiero transmitir a los chicos que vienen atrás que los futbolistas podemos hacer cosas grandes”, mencionó Farfán.

Roberto Guizasola elogió al exfutbolista, con quien trabaja en el podcast ‘Enfocados’, por abordar este nuevo proyecto con gran profesionalismo. “En el aspecto de negocios, él siempre es serio. Disciplina. Es muy polivalente, le gusta hacer muchos proyectos, es exigente. Dice que si uno hace algo, hay que hacerlo bien, sino no lo hagas”, mencionó.

El 'Foquita Mall' recién estaría abriendo sus puertas en diciembre.

¿Por qué Jefferson Farfán se mantiene en silencio?

Durante la conversación, Jefferson Farfán explicó que hasta el momento no ha dado detalles sobre el ‘Power Center’ por cábala y porque “la gente es mezquina y envidiosa”. También mencionó que está esperando a que la edificación se complete según lo planeado, para poder compartir todos los aspectos del proyecto sin temor a que algo esté incompleto o no haya resultado como esperaba.

“Yo hago las cosas en silencio. Todo tiene su momento. Cuando menos te lo esperas, ¡toma! Te meto el gol,” comentó el exfutbolista, quien no pudo contener la risa cuando le recordaron que no es tan discreto como dice, ya que fue fotografiado supervisando la construcción por uno de los trabajadores. “Ya lo despedimos, jajaja, mentira. La gente siempre está para la chacota y te toman fotos”, complementó.

Jefferson Farfán se muestra en la construcción de su centro comercial. (Ric La Torre)