Protesta en Junín: 24 horas de paralización contra el gobernador regional Zósimo Cárdenas

La provincia de Junín realiza paro en protesta contra el gobernador Zósimo Cárdenas y el alcalde Elio Zeballos (Foto Composición/ Frente de defensa)

La provincia de Junín convocó una jornada de paralización de 24 horas en protesta contra el gobernador regional, Zósimo Cárdenas, y el alcalde provincial, Elio Zeballos. Estos actos fueron liderados por el Frente de Defensa de los Intereses de Junín, presidentes de barrios y comunidades campesinas.

El reclamo principal de los manifestantes es la falta de presupuesto para realizar actividades por el bicentenario de la Batalla de Junín. Según señaló el alcalde Zeballos, se solicitó un presupuesto de un millón 900 mil soles a la región, pero no fue entregado. Durante una reunión con el alcalde provincial, el Frente de Defensa propuso declarar personas no gratas a la presidenta Dina Boluarte, a la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, y al gobernador regional.

La región ha destinado 73 millones de soles para conmemorar el bicentenario, pero los ciudadanos denuncian que estos fondos fueron asignados a la provincia de Huancayo y no a Junín. Alejandro Gamarra Astuhuamán, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Junín, informó al medio local 7 Días que la población rechaza las celebraciones realizadas en otras provincias y exige que las actividades se realicen en Junín.

Gobernador de Junín es confrontado por ciudadanos de la región. Foto Composición/ Frente de defensa

Gamarra Astuhuamán expresó que el gobernador Cárdenas prometió obras en Junín como un parque temático y un hospital, pero hasta ahora no se han iniciado. “Estamos cansados de promesas y ofrecimientos, la provincia de Junín ahora se levantó”, declaró.

Suspenden actividades

El gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, fue confrontado por habitantes de esta provincia en la Plaza Bolívar. Los ciudadanos criticaron la falta de avance en varias obras importantes, calificándolo de mentiroso y exigiendo la realización de los proyectos comprometidos, tales como el parque temático, el hospital provincial y el instituto San Ignacio de Loyola.

Ante esta situación, el Gobierno Regional de Junín decidió suspender el lanzamiento de sus actividades programadas para conmemorar el Bicentenario de la Batalla de Junín. Durante su discurso, Cárdenas Muje fue interrumpido por los ciudadanos, quienes le reclamaron la falta de cumplimiento en sus promesas y expresaron su descontento con frases como “Junín se respeta” y “¿dónde está la plata?”.

Actual gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje. (Foto: Revista Bitácora)

En su defensa, Cárdenas Muje atribuyó la falta de avance en los proyectos a su exgerente de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR), José Álvarez Ramos. Asimismo, afirmó que el presupuesto no se otorgó debido a que el alcalde de Junín, Elio Zevallos, no presentó el proyecto a tiempo. Cárdenas Muje se comprometió a remediar la situación con un documento que presentará este lunes.

Por otro lado, Alejandro Gamarra Astuhuamán, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Junín, anunció que seguirán con movilizaciones para manifestar su rechazo tanto al GRJ como al gobierno central, y no descartó una manifestación en la ciudad de Lima. El medio local Info Andes intentó contactar al alcalde Elio Zevallos en tres ocasiones para solicitar información respecto a la entrega tardía del proyecto, pero no obtuvo respuesta.

Zósimo Cárdenas y el caso Rolex

El pasado 9 de abril, el titular del Gobierno Regional de Junín, se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder sobre el Caso Rolex. Este caso gira en torno a la presunta organización de una colecta de fondos para regalar un artículo a la presidenta Dina Boluarte a cambio de favores.

En su intervención, Cárdenas negó rotundamente las acusaciones. “Señor presidente, nunca hice ninguna colecta y nunca adquirí un artículo francés, como lo señala ese programa ‘Contracorriente’ de Willax. Y mucho menos nunca tuve ningún regalo para la presidenta, así que descarto totalmente ese tipo de acusación”, declaró el funcionario.

Además, aseguró que no ha comprado artículos costosos, como un reloj Rolex, para uso personal. “Ratifico nuevamente, nunca he comprado objetos de alto valor, de alta gama, relojes Rolex, nunca he tenido ninguna de esas. Tampoco tendría que declararlas porque nunca las adquirí”, explicó.