Daniel Maurate en contra de aumento de sueldo mínimo impulsado por el Congreso: “No debe verse a nivel político”

Aunque no tienen iniciativa de gasto ni es parte de su competencia, desde el Congreso de la República se presentaron dos proyectos de ley que declaran de interés nacional el incremento de la remuneración mínima vital (RMV). Consultado sobre ello, el titular del Ministerio de Trabajo, Daniel Maurate, cuestionó que se busque plantear el tema del aumento de sueldo con un fin político y no técnico.

“La idea es que sea un consenso entre empleadores y trabajadores y que no sea una decisión política, menos una decisión populista. No debe haber un incremento de sueldo mínimo desde el punto de vista político, sino técnico”, mencionó a los medios de comunicación.

En ese sentido, explicó que la mayor cantidad de trabajadores que se verían beneficiados con dicho incremento de sueldo pertenece a las microempresas, por lo que debe analizarse el monto de manera responsable para no retroceder en las formalizaciones.

“La gran empresa paga por encima de 3 mil soles, la mediana por encima de los mil 500 soles, donde está la mayor cantidad de sueldo mínimo es en las microempresas. De tal manera que si elevamos de manera irresponsable el sueldo mínimo, lo que va a pasar es que las microempresas, que están intentando formalizarse y que debemos darles facilidades para que continúen en ese camino, retrocedan, por eso es que el incremento debe ser un consenso mirando desde la parte técnica”, declaró desde Arequipa.

Titular de Trabajo se pronunció sobre los proyectos de ley referidos al incremento de sueldo. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Reiteró que no se encuentra en contra de un probable aumento de sueldo; sin embargo, que no debe ser un tema tomado con ligereza, ya que “va conectado con el crecimiento de la economía del país”. Recordó que en abril hubo un aumento destacable dado que no fue básicamente por la minería, sino por otros motores de desarrollo.

“Si seguimos creciendo, el segundo semestre de este año va a ser un momento propicio para poder discutir el incremento del sueldo mínimo vital en el Consejo Nacional de Trabajo”, indicó.

¿Cuáles son los proyectos de ley presentados?

El congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay, anteriormente miembro de Fuerza Popular y ahora en proceso de unirse a Acción Popular, presentó una propuesta para declarar de interés nacional el aumento del salario mínimo. Su proyecto sugiere que la nueva RMV sea de al menos S/1.500, un incremento de S/475 respecto al monto actual.

“Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, con participación de las organizaciones representativas de trabajadores y empleadores, evalúe el incremento de la remuneración mínima vital por un concepto igual o mayor a S/475 , para los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, con lo que la remuneración mínima vital pasaría de S/1.025 a S/1.500″, señala la ley.

En el Congreso se han presentado dos proyectos declarativos relacionados al aumento de la RMV. | Composición: Infobae / Andina

En paralelo, el congresista Waldemar José Cerrón Rojas de Perú Libre, propuso que el aumento sea del 30% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), fijando el nuevo salario en S/1.545, lo que implicaría un incremento de S/520. Ambas propuestas han iniciado el largo proceso de debate parlamentario.

Sobre ello, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, ha manifestado que la decisión de aumentar el salario mínimo debe basarse en “criterios claros” y no en motivos políticos. Velarde sugirió que el ajuste debería ser periódico y predecible, y no estar vinculado a temporadas electorales.

“Lo que hemos buscado nosotros siempre es que haya criterios claros para aumentar el sueldo mínimo, que no sea una decisión política. Y cada dos años, o el periodo que se establezca, se ajuste. Más que antes de elecciones o por idea política. Que sea más predecible. También viendo que pasa en el mercado laboral”, opinó el pasado viernes 21 de junio cuando informó los datos del reporte de inflación.