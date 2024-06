Lenny Kravitz en Perú: fecha, precios de las entradas y cuándo inicia la preventa para su concierto en Arena 1

Lenny Kravitz llega al Perú después de cinco años de ausencia.

Lenny Kravitz, reconocido cantante y guitarrista estadounidense, volverá a Perú tras cinco años de ausencia como parte de su gira mundial Blue Electric Light Tour 2024. Esta gira promete a los fanáticos presentaciones en vivo de sus clásicos temas que forman parte de su obra a lo largo de más de tres décadas, así como las favoritas de su última producción.

El ganador de cuatro premios Grammy ha incluido a la ciudad de Lima en su itinerario, y ofrecerá un espectacular concierto el próximo 8 de diciembre en Arena 1 de San Miguel. Este evento será posible gracias a la coproducción de Jorge Fernández y Jorge Ferrand, quienes han trabajado arduamente para asegurar la presencia del artista en la capital peruana.

Kravitz, conocido por sus enérgicas presentaciones y su inconfundible estilo que fusiona rock, funk y soul, promete ofrecer un espectáculo inolvidable. Además de sus nuevos éxitos, se espera que interprete algunos de sus clásicos más queridos, como “Fly Away”, “American Woman” y “Are You Gonna Go My Way”, canciones que han definido su carrera y lo han convertido en una leyenda.

¿Cuándo inicia la preventa?

La preventa de entradas para el esperado concierto de Lenny Kravitz iniciará el 26 de junio y se extenderá hasta el 1 de julio, o hasta agotar stock. Durante este período exclusivo, los titulares de la tarjeta BBVA tendrán la oportunidad de adquirir sus boletos con un descuento del 15%. Es importante destacar que la cantidad de entradas disponibles para esta preventa será limitada, por lo que se recomienda a los interesados actuar con rapidez. Los tickets podrán adquirirse a través del sistema UNETICKET.

Precio de las entradas

Los fanáticos de Lenny Kravitz en Perú ya pueden prepararse para adquirir sus entradas, ya que se han revelado los precios para el esperado concierto del artista. Las entradas estarán categorizadas según la zona del recinto, ofreciendo tres opciones diferentes: Lenny UP, Blue Lounge y Electric Stand.

Precio preventa

Zona Lenny VIP: S/425

Zona Blue Lounge: S/329

Zona Electric Stand: S/173

Precio regular

Zona Lenny VIP: S/489

Zona Blue Lounge: S/379

Zona Electric Stand: S/199

Sobre la gira Blue Electric Light Tour 2024

En estos momentos, Lenny Kravitz está recorriendo varias ciudades europeas como parte de su gira Blue Electric Light Tour 2024. Tiene conciertos planeados en Alemania, Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, Francia, Italia, Suiza, República Checa, Polonia, Croacia, Hungría, Grecia, Macedonia, Bulgaria, Rumania, Austria y Mónaco, con fechas hasta el 16 de agosto.

Posteriormente, del 18 al 26 de octubre, se presentará en una serie de conciertos en el Dolby Live de Las Vegas, cerrando su etapa en Norteamérica antes de continuar hacia Latinoamérica, donde estará visitando Argentina, Colombia, entre otros países.

Lenny Kravitz es un cantante, actor, compositor y productor estadounidense, cuyo estilo incorpora elementos del blues, rock, soul, funk, reggae, folk y balada. REUTERS/Dylan Martinez

Lenny Kravitz y su última visita al Perú

En marzo de 2019, Lenny Kravitz llegó a Lima con su mejor repertorio y actuó en el Jockey Club del Perú. El espectáculo duró casi dos horas y comenzó con “Fly Away”, cuyo riff de guitarra encendió el entusiasmo de más de 12 mil personas presentes. Un día antes, el mismo recinto había recibido a los Arctic Monkeys. Es importante destacar que, después de 30 años de carrera, esta fue la primera vez que la leyenda del rock visitó el país.