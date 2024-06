Perú Libre y Margot Palacios se enfrentan: partido de Vladimir Cerrón la acusa de oportunista y parlamentaria denuncia acoso

Partido se enfrentó a su exvocera de la bancada, Margot Palacios. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Pasó de ser la portavoz de la bancada a “traicionera”. El partido de Vladimir Cerrón emitió un comunicado en rechazo a la parlamentaria Margot Palacios, quien los acusó de “amenazas, intimidación y restricción de la libertad de opinión, reunión y asociación”.

A través de un pronunciamiento, Perú Libre indicó que la legisladora presentó dicha denuncia ante la ONG Inter Parlamentary Union Committee on the Human Rights of Parlamentarians “con el solo fin de justificar su disidencia”.

“Las verdaderas razones de su expulsión del partido son la carencia de una ideología definida que la hizo militar catorce años en Acción Popular. [...] Este partido oligárquico jamás la hubiera concebido como su representante en ninguna parte, llevándola a renunciar y acercarse a Perú Libre, siendo acogida sin condición alguna para luego ser congresista. Este salto le hizo ver que el oportunismo era rentable. El 2023 fue electa vocera de la bancada, delegando todo el partido en ella nuestra libertad de expresión”, mencionaron.

Agregaron que la legisladora se benefició como portavoz “para sus intereses económicos” y que el CER de Ayacucho advirtió de su inconsecuencia cuatro meses antes de su renuncia, “al haber retirado el logo partidario de sus redes, además de su ausencia en las actividades partidarias, empezando una campaña de marketing personalísima en la que los caviares le calentaron el oído y desde entonces sueña enfundarse la banda presidencial nacional o regional”.

Comunicado en rechazo a la exvocera de la bancada, Margot Palacios. | Perú Libre

El partido del prófugo Vladimir Cerrón apuntó que el asesor de Palacios tendría “negociaciones ocultas con el asesor de Dina Boluarte” y que, sin consultar con la bancada, firmó el aumento de sueldo a congresistas en Junta de Portavoces

“Algo que contradecía su discurso revolucionario y nuestra posición de clase. No pudo negarlo, pero tampoco hizo el esfuerzo para revertir el error que mancha la honra de Perú Libre”, escribieron.

Margot Palacios denuncia a Perú Libre

El fuerte comunicado de Palacios se da luego de que el semanario Hildebrandt en sus trece revelara la denuncia interpuesta por parte de la parlamentaria por “violación de derechos humanos en la modalidad de amenazas, actuaciones intimidatorias, restricción de la libertad de expresión y opinión, restricción a la libertad de reunión y de asociación”.

“Vengo sufriendo tal acoso y represalias desde el momento de mi renuncia al partido, con el afán de conculcar mis derechos políticos relacionados con las funciones parlamentarias, en mi condición de congresista”, se lee en el oficio remitido el pasado 6 de junio.

Margot Palacios, congresista de Perú Libre. | Foto: Congreso de la República

¿Por qué Margot Palacios renunció a la bancada?

La legisladora Margot Palacios renunció a la bancada el pasado 31 de mayo. Aunque ahora parezcan enfrentados, en su momento la legisladora agració al partido y al condenado Cerrón Rojas por haberle dado “la oportunidad de participar y acompañarme en todas las jornadas de lucha por una patria más justa, libre y soberana”.

“Como todo inicio tiene un final, ha llegado el momento de alejarme de la organización partidaria, por lo que, les informo que he presentado mi renuncia irrevocable al partido político Perú Libre. Estoy convencida que las aspiraciones de las grandes mayorías de nuestro Perú, seguirán su derrotero histórico hasta que sean una realidad; mientras tanto, seguiremos con el trabajo parlamentario que veíamos haciendo, junto a los mejores hijos del Perú profundo”, expresó en una publicación con la que anunció su separación.