Jossmery Toledo y Aida Martínez ganaron más de 600 dólares en streaming hot dentro de jacuzzi: cumplieron atrevidos retos

Jossmery Toledo y Aida Martínez ganan dólares en streaming hot dentro de jacuzzi. Las mediáticas figuras se lucieron en diminutas prendas.

Jossmery Toledo y Aída Martínez sorprendieron al protagonizar candente streaming. Las dos figuras de la farándula local se unieron a un grupo de populares streamers de videojuegos para una sesión de streaming dentro de un jacuzzi, un evento que combinó la improvisación con escenas de alto calibre, donde las figuras de televisión desfilaron en diminutas prendas para ganar una cuantiosa cantidad de dólares.

Durante la sesión, las participantes enfrentaron una serie de retos y preguntas picantes lanzadas por los gamers, quienes no dudaron en ponerlas en aprietos para el deleite de los espectadores. La dinámica se caracterizó por un ambiente de camaradería y buen humor, con preguntas que iban desde temas personales hasta desafíos físicos, donde Jossmery y Aida tuvieron que modelar y bailar muy coquetas.

Para la ocasión, Toledo usó un bikini morado, mientras que Martínez un enterizo negro. Ambas no dudaron en contonearse para mostrar sus atributos y ganar los dólares ofrecidos.

Lejos de incomodarse por las picantes preguntas, Toledo y Martínez se mostraron abiertas y dispuestas responder y hacer comentarios subidos de tono, arrancando risas y comentarios de sorpresa entre los presentes y la audiencia.

Aida Martínez y Jossmery en jacuzzi. Magaly TV La Firme.

La sesión en el jacuzzi no solo fue una experiencia divertida para los participantes y los usuarios que los seguían en el vivo, sino que también tuvo una gratificación adicional, pues Jossmery Toledo y Aída Martínez no se marcharon con las manos vacías. Tras completar con éxito los diversos desafíos, fueron recompensadas con dinero en efectivo, 700 dólares la expolicía y 600 Aida.

El evento logró alcanzar más de 30 mil espectadores, según Magaly TV La Firme, que en su edición del 21 de junio, se difundió las imágenes de este encuentro. Magaly Medina resaltó que hubo algunos clips que se tuvieron que descartar por lo atrevidos que resultaron.

“Están metidos todos en un jacuzzi bebiendo, haciendo retos, entre ellos más atrevidos que otros. Mientras ellos se junten y se pueda ver el trasero de estas mujeres, el público les pone más dinero”, describió Medina en su programa.

“Ellas hacen de todo para que el público que las ve en esas diminutas prendas le pongan dinero. Es una manera de ganarse la vida que ellas han descubierto”, acotó la periodista.

Aida Martínez responde a críticas por streaming hot

La polémica figura publicó un video en su cuenta de Instagram para responder a sus detractores, quienes se refirieron al candente streaming que protagonizó con Jossmery Toledo, donde ambas aparecer en un jacuzzi. Aida Martínez señaló que estaba sorprendida, pues muchos de sus críticos piensan que aún sigue con pareja.

La influencer aclaró que está separada desde hace mucho, por lo que no ha faltado el respeto a nadie.

Aida Martínez responde a detractores por participar en candente streaming

“Ayer me invitaron a un streaming donde nos metimos a un jacuzzi ocho personas y he visto los repost, y todos dicen: Aida no estaba soltera, por qué le hace eso a su marido, porque hemos hecho juegos, hemos calentado la noche, pero todo en joda, obviamente, porque nosotros somos recontra cochineros. Pucha, la gente no está enterada, yo estoy soltera hace meses, estoy bien”, indicó Martínez.

La influencer remarcó que siempre se ha portado muy bien cuando está dentro de una relación. Sin embargo, al elegir una pareja, siempre se ha enfocado en aquella que no la limite, siempre sin faltarle el respeto.

“A pesar de que yo tenía pareja, mi ex nunca me ha cohibido ni decía ‘no hagas esto’. No me hacía escena de celos, ese problema yo no tenía. De hecho, al elegir a una persona veo bien que no me esté fregando, justamente porque yo soy una persona recontra cochinera, pero eso no me hace mala persona ni me hace infiel ni nada por el estilo. Yo ahora puedo hacer lo que me da la gana porque estoy sola, pero yo siempre de una relación me he portado muy bien, he cochineado un montón, pero me he portado muy bien”, aclaró.