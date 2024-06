Jefferson Farfán celebró el ‘Día del Padre’ junto a sus cuatro hijos: “El mejor regalo de la vida”

Jefferson Farfán posa con sus cuatro hijos: (Captura: Instagram)

Fuerte y claro. El exfutbolista Jefferson Farfán compartió una emotiva publicación en sus redes sociales para celebrar el ‘Día del Padre’. En la imagen para su cuenta oficial de Instagram, Farfán dejó de lado su agenda apretada para pasar un buen momento junto a sus cuatro hijos, expresando la inmensa felicidad que siente por ser padre.

En su publicación, el expelotero escribió: “¡Celebrando el mejor regalo que la vida me ha dado: ser papá! ¡Feliz día del Padre!”. La fotografía muestra a los cuatro hijos del futbolista, Maialén, Adriano, Jeremy y Luana, posando juntos con una sonrisa en el rostro, evidenciando el amor y la complicidad que comparten como familia. El exjugador de la selección nacional sostiene en brazos a su hija menor, quien lleva unos globos en una mano como parte de la celebración de este día tan especial.

Como se sabe, oficialmente, el popular ‘Foquita’ tiene cuatro hijos. Maialén es su primogénita, fruto de una relación anterior. Luego, tuvo dos hijos varones, Adriano y Jeremy, quienes aún son menores de edad y residen con su madre Melissa Klug. Recientemente, la expareja de Yahaira Plasencia reveló la existencia de su cuarta hija, Luana, quien también se encuentra presente en la fotografía compartida por el futbolista.

Recibe el aprecio de sus seguidores

Como era de esperarse, la publicación de Jefferson Farfán ha conmovido a sus seguidores, quienes han expresado su admiración y cariño hacia el futbolista por su dedicación y amor hacia su familia. Esta tierna imagen refleja la importancia de la paternidad en la vida del deportista, quien se muestra feliz y orgulloso de sus hijos en esta fecha especial.

“¡Feliz día amigooo! ¡Pásala lindo, ya te veo pronto!”, “Feliz Día del Padre”, “Sus hijos de Jefferson son bellos”, “¡Feliz día, papá galáctico!”, “Feliz día Jeff!”, “Un ejemplo de padre así le no le guste a muchos”, “Qué la sigas pasando súper”, “¡Feliz día hermano!”, fueron algunos de los comentarios que inundaron la tierna publicación del expelotero.

Melissa Klug busca poner fin a la guerra judicial con Jefferson Farfán

Hace poco, Melissa Klug sorprendió al manifestar su deseo de detener la larga batalla legal que ha mantenido con su expareja Jefferson Farfán. Este anuncio lo hizo luego de visitar el set del magazine ‘Mande Quien Mande’ el pasado jueves 13 de junio.

Al ser abordada por las cámaras de ‘América Espectáculos’ a su salida del programa, la empresaria expresó su voluntad de poner fin al conflicto legal que ha mantenido con el futbolista: “Sí, no tengo ningún problema porque, obviamente, si a ti te demandan no te vas a quedar con los brazos cruzados, entonces tienes que contrademandar y así, así (…) nos vamos a pasar, ya tenemos nueve años así (Sus hijos) van a crecer, van a ser mayores de edad y nosotros vamos a seguir así”, afirmó Melissa.

A lo largo de la entrevista, Klug también mencionó que ha intentado llegar a un acuerdo con Jefferson en varias ocasiones, sin embargo, hasta el momento no ha sido posible: “Es imposible. Sí, claro, si ha habido oportunidades que hemos conversado, pero bueno. Si llevábamos (la fiesta en paz) llevábamos (…), pero no sé pues, no puedo responder por él. No sé qué tiene en su cabeza, no sé qué tiene en su corazón, entonces, no puedo responderte algo que no sé”, comentó la popular ‘Blanca de Chucuito’.

