Melissa Klug y su fuerte mensaje al perder juicio con Jefferson Farfán: “Su fin no será bueno”

Melissa Klug y su fuerte mensaje al perder juicio con Jefferson Farfán. (Captura: @melissaklugoficial)

Después de conocerse la decisión judicial en el caso entre Melissa Klug y Jefferson Farfán, la empresaria no se quedó callada y usó sus redes sociales para compartir un mensaje enigmático que muchos de sus seguidores han asociado con el nuevo acuerdo. Como se sabe, la chalaca tendría que pagar la exorbitante suma de 300 mil dólares al expelotero.

Este fallo judicial se produce en el contexto de una disputa legal que se originó en 2016, cuando la pareja se separó y firmó un pacto de confidencialidad. Según este acuerdo, tanto Farfán como Klug estaban obligados a abstenerse de hacer comentarios públicos sobre el otro.

Ante ello, la empresaria se pronunció, no de manera directa sino indirecta. Ya que en sus historias de Instagram, Melissa compartió un clip con un mensaje dirigido aparentemente hacia el popular ‘Foquita’: “Hay gente que tú la vez bien ahora, pero su fin no será bueno. La biblia dice: no tengas envidia del que hace maldad. Porque aunque tú lo ves verde ahora y lo ves muy bien, se va a secar y aquí lo que va a prevalecer es lo correcto”, se escucha decir a un coach.

Melissa Klug reveló por qué se separó de Jesús Barco a inicios de este año. Captura/América TV

Este mensaje llega luego de que se diera a conocer que Melissa Klug perdió el juicio interpuesto por Jefferson Farfán, donde se le ordenó pagar la suma de 300 mil dólares como parte del proceso por concepto de “pago por penalidad”.

“Declarando fundada en parte la demanda interpuesta por Jefferson Farfán. En consecuencia, ordeno que la demandada Melissa Klug cumpla con pagar al demandante la suma de 300 mil dólares americanos”, expresa en el documento oficial.

Además, en otra historia en su cuenta de Instagram, Klug destacó la frase: “Abuela, lo de ‘amor del bueno, me lo enseñaste tú’”, quizás como un mensaje de apoyo o reflexión personal en este momento difícil para ella.

Melissa Klug pierde juicio contra Jefferson Farfán.

Abel Lobatón cuestiona la maternidad de Melissa Klug

Hace poco, el futbolista Abel Lobatón ha salido al frente para responder a las recientes declaraciones de la empresaria Melissa Klug, quien expresó su molestia por las revelaciones públicas de asuntos personales relacionados con Samahara Lobatón, su hija en común. Durante una entrevista con las cámaras de ‘América Hoy’, el exfutbolista no dudó en defender su papel de apoyo emocional hacia la influencer, contrastándolo con la postura de Klug.

El exfutbolista Abel Lobatón generó controversia al cuestionar la maternidad de Melissa Klug durante una entrevista en el programa ‘América Hoy’. Si bien reconoció las disputas entre Samahara Lobatón y Bryan Torres, Abel Lobatón afirmó que tales enfrentamientos son ordinarios en las relaciones y que él ha sido un apoyo constante para Samahara.

Lobatón expresó: “El que siempre ha dado la cara por Samahara he sido yo, el que siempre está pendiente de Samahara he sido yo, ya está. Yo no tengo nada que decirle a ella (Melissa) ni a nadie, tengo mi versión y mi verdad: yo a Melissa la conocí a los 16 años, ¿quién la conocía a los 16 años? Nadie, ahí está, nada más he dicho”.

Además, aclaró que, aunque no reprende públicamente a Samahara Lobatón por sus acciones, eso no significa que no tenga conversaciones privadas con ella. “La gente piensa que yo le voy a jalar la oreja o el pelo, no… Uno hay que tomar las cosas deportivamente”, agregó.

Abel Lobatón