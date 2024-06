Miguel Trauco: Padres del futbolista lo demandan para que pague el 30% de su sueldo a su hijo

Miguel Trauco: sus padres lo demandan y le piden el 30% de su sueldo, lo que afectaría la pensión mensual de sus hijos.

Los problemas del futbolista Miguel Trauco continúan. Una nueva controversia surgió, después de que Karla Gálvez, su expareja y madre de sus hijos, lo denunciara públicamente porque no estaría cubriendo los gastos adicionales de sus hijos. Ahora los padres del jugador han presentado una demanda de pensión alimenticia que podría afectar la cantidad que Trauco destina a sus dos hijos.

Gálvez, junto con su abogada Claudia Zumaeta, se presentaron en el programa ‘Magaly TV La Firme’, donde dieron detalles sobre la táctica que presuntamente estaría realizando Trauco para evitar aumentar la pensión de sus hijos.

“El 28 de mayo presentamos la demanda, y el día 6 de junio los padres de él presentan una demanda por alimentos solicitando el 30% de su sueldo. Esto es una argucia legal para evadir la responsabilidad de alimentos”, explicó Zumaeta, abogada que defiende el caso de Gálvez.

Según la abogada, los padres del futbolista no presentan problemas de salud que justifiquen su solicitud. “Obviamente, el juez va a considerar la carga familiar que tenga. Como no tiene más hijos, se ha dejado demandar por los padres. La señora no pasa los 50 años, está en perfectas condiciones y goza de buena salud. El señor es profesor. ¿Cuál es la necesidad de ser asistido por su hijo?”, comentó la letrada.

¿Cuál es la estrategia legal que tramaría Miguel Trauco?

Durante el programa ‘Magaly TV La Firme’, la periodista Magaly Medina dio la palabra a Karla Gálvez, quien detalló la presunta estrategia del futbolista. “Nos ha llegado la información esta tarde y nos dicen que sus padres han denunciado a Miguel. No consigo entender por qué lo están haciendo si hace tres semanas ellos defendían a su hijo. Lo están haciendo de manera cruel, si son sus nietos”, fue lo que comentó Gálvez con evidente molestia.

Claudia Zumaeta añadió que será el juez quien determine la carga familiar del deportista, lo que podría impedir un aumento en la pensión para sus hijos. Sin embargo, mencionó que ya han solicitado la improcedencia del proceso, considerándolo un acto de mala fe. La abogada insistió en que la defensa está comprometida en demostrar la falta de justificación para la demanda presentada por los padres de Trauco.

¿Cuánto gana Miguel Trauco?

Si bien el sueldo que recibe Miguel Trauco, mensualmente, es desconocido, ya que los jugadores realizan las negociaciones en privado con los clubes deportivos, según Transfermarkt, el jugador tendría un valor máximo de dos millones de euros durante el 2017-2018.

En la actualidad, este monto habría disminuido a 1,8 millones de euros, según la información que ha sido actualizada al 28 de marzo de este año. Se sabe que el jugador cumplirá 32 años este 25 de agosto y su equipo actual es el Criciúma del Campeonato Brasileño de Serie A.

¿Cuánto es el monto que Karla Gálvez le pide a Miguel Trauco para sus hijos?

Hace un tiempo, la abogada Claudia Zumaeta, que lleva el caso de Karla Gálvez, contó ante las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ que ellas exigirán al jugador Miguel Trauco más de 10 mil dólares, que corresponderían a la manutención de sus dos menores hijos.

La letrada también explicó cuáles son los gastos que tienen los dos niños del futbolista y el cual define el monto que estarían solicitando. Además, explicó también que los menores viven en el departamento que compró la madre y que viene realizando un pago mensual de más de 3 mil soles por la hipoteca.

Algunos de los gastos de los menores que comentó la abogada son:

Vestimenta: S/ 2500 por c/u.

Aseo personal: S/ 1000 por ambos.

Combustible: S/ 1000 al mes por traslados de ambos.

Seguro universitario: S/ 300 por c/u.

Alimentación: S/ 1800 (desayuno, almuerzo y cena).

Mensualidad del colegio: S/ 3000 por ambos.

Recreación: S/ 1000 por c/u.

Mantenimiento, luz, internet: S/ 4144.}

¿Cuánta es la pensión que paga Miguel Trauco por sus dos hijos?

La disputa entre Karla Gálvez y Miguel Trauco se intensificó cuando ella lo acusó públicamente de no querer cubrir los costos de un viaje para su hijo. Por ese motivo, a fines de mayo, Trauco respondió a través de un mensaje de Instagram enviado a Francisco Arévalo, conductor de espectáculos de Tarapoto, donde expresó su molestia con la situación.

“Panchito, no es que tenga pensamiento antiguo, solo que ya me cansé que me agarren de gil, dice que ella no tiene para pagar un extra en el cole, pero para estar viajando semanalmente a Tarapoto a juerguear sí tiene”, se lee en el mensaje.

Pero, el futbolista también criticó la cantidad de dinero que le pasa mensualmente a Gálvez por sus dos hijos, comparándola con lo que otras madres solteras reciben. “Tantas madres solteras que les dan 1000 soles de pensión y viven tranquilas; sin embargo, a la señora, 5300 dólares mensuales no le es suficiente”, comentó el exfutbolista de Universitario de Deportes.

Karla Gálvez, por su parte, anunció en redes sociales que tomaría acciones legales en respuesta a los comentarios de Trauco, con el objetivo de proteger la integridad y salud mental de sus hijos y la suya propia. Cabe recordar que la pareja se separó en 2019 luego que Miguel Trauco fuera visto con la modelo Valeria Roggero en un restaurante en Milán, Italia.

Padre de Miguel Trauco defendía a su hijo de su exnuera

Miguel Trauco Alvarado, padre del futbolista que lleva el mismo nombre, brindó hace un tiempo una entrevista para América TV y se quejó de su exnuera, Karla Gálvez, porque no entendía la denuncia que le estaba poniendo a su hijo por el aumento de la pensión alimenticia de sus dos nietos. En aquel momento, el señor Trauco afirmó que la pensión que el deportista le estaba dando a su expareja y madre de sus hijos, era más que suficiente para mantener bien a los menores.

“Estoy muy decepcionado por lo que ella expone solo a su criterio. Mire, no puedo opinar al respecto porque ahondaría más en el problema. (...) Lo que le envía ¿cree usted que no le alcance? Que determine Miguel qué acciones debe tomar”, fue lo que respondió el señor Miguel Trauco en aquel momento.

Miguel Trauco: El primer escándalo del futbolista

En 2020, Miguel Trauco fue visto por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ en un restaurante italiano junto a Valeria Roggero, ahijada de Jefferson Farfán. Después de la difusión de las imágenes, surgieron especulaciones de que el futbolista había sido infiel a Karla Gálvez Flores, con quien había mantenido una relación sentimental de largo tiempo. Sin embargo, en medio de las acusaciones de infidelidad, la madre de sus hijos aclaró que ya estaban separados.

“El señor Miguel Trauco y yo ya no mantenemos una relación de pareja. La relación que mantenemos en la actualidad se restringe estrictamente a nuestras responsabilidades como padres”, aclaró Gálvez en sus redes sociales.