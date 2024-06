“Es una foto del momento”: Ministra de la Mujer reacciona a cifra que convierte a Dina Boluarte en la más rechazada del siglo

La ministra de la Mujer, Teresa Hernández, reaccionó este domingo a la última encuesta de Datum para El Comercio, que muestra que solo el 5 % de la ciudadanía aprueba a la presidenta Dina Boluarte, la cifra más baja registrada por un jefe de Estado peruano desde 1980.

“Es una foto del momento. El gobierno está trabajando fuertemente para reducir las cifras de violencia y de pobreza. Estamos saliendo de a pocos de la desnutrición y la anemia. Hace poco hemos estado en Ayacucho y el ministro (Julio) Demartini, (de Desarrollo e Inclusión), ha anunciado que la anemia y desnutrición en Ayacucho se está reduciendo. Estas cifras van a ir cambiando, seguramente”, dijo en una rueda de prensa.

Hernández indicó que “no podría decir cual es la razón por la que la población percibe de esa manera” al Ejecutivo, pero aseguró que Boluarte está “trabajando para que estas cifras mejoren”. En el primer trimestre del año, la gobernante aún contaba con un 10% de aprobación, aunque la tendencia negativa se acentuó tras el estallido del Caso Rolex en abril, cuando su respaldo cayó al 7%. Sin embargo, ahora llegó al mínimo histórico.

Según un informe del diario, si se realiza un comparativo entre los porcentajes de aprobación más bajos registrados desde 1980, en el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry, ningún mandatario había obtenido una cifra similar. Ni Alan García en su primer gobierno (se midió solo Lima) ni el exdictador Alberto Fujimori, a fines del 2000, habían registrado una aprobación tan baja.

Fotografía de archivo en donde se ve a la presidenta de Perú, Dina Boluarte. EFE/John G. Mabanglo

Aunque la ciudadanía no ha salido masivamente a las calles, el descontento está en aumento. Con un apoyo del 5% y una desaprobación del 91%, Boluarte, quien además acumula 60 días sin declarar a la prensa, enfrenta uno de los desafíos más grandes en la historia reciente del país.

“Ella ya anunció que va a señalar una fecha para reunirse con ustedes (los medios de comunicación), así que estaremos esperando”, dijo al respecto la ministra, quien ha señalado previamente que las denuncias que enfrenta la gobernante son “acoso político”.

El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), una organización feminista, emitió una enérgica respuesta al respecto y subrayó que la transparencia es crucial en una democracia. “Exigir rendición de cuentas no es acoso político. No, señora ministra, la presidenta Dina Boluarte no es víctima de acoso. Es su obligación rendir cuentas al país y nuestro derecho es exigírselo por transparencia”, señaló.

Jefa de Estado, investigada por distintos ilícitos, brindó un discurso contra la corrupción.| Presidencia

En cuanto a las interpelaciones contra los ministros de Economía, Transportes y Energía y Minas, Hernández señaló que forman parte del juego político democrático y que el Congreso tiene la potestad de citar a cualquier titular de portafolio para que brinde información sobre las acciones gubernamentales que ejecutan.