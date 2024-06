Patricia Del Río revela que padece de cáncer de mama: “Mi vida cambió hace un buen tiempo”

Patricia del Río revela que padece de cáncer de mama.

Patricia Del Río abrió su corazón este jueves 6 de junio. La periodista y lingüista, de 53 años, se pronunció en sus redes sociales, donde escribió un extenso mensaje para contarle a sus seguidores que padece de cáncer de mama. Fiel a su estilo, la mujer de prensa relató cómo se enteró de esta lamentable noticia y cómo ha sido su proceso de asimilar esta enfermedad y luchar constantemente con ella misma para seguir avanzando.

En su post, que acompañó con una fotografía con su nueva apariencia, mencionó que su vida ha cambiado completamente y desde febrero de este año ha pasado bastante tiempo entre operaciones, consultas médicas, radioterapias y más procedimientos para seguir mejorando.

“Mi vida cambió drásticamente hace un buen tiempo. Dejé el periodismo político, me dediqué de lleno a la literatura, me enamoré perdidamente, me reconecté con las noches de chimenea, libro en mano, té con canela y sana ignorancia relativa de lo que ocurre en mi golpeado país. No, no fue egoísmo, o tal vez sí un poco, lo que me regresó a mí misma. Fue un pesado cáncer de mama que me detectaron en febrero de este año que me ha tenido entre operaciones, radioterapias, consultas médicas, agotamiento, y a veces mucho dolor”, expresa al inicio.

Seguido, relató que no es la primera vez que se siente en peligro, pero que se ha dado en un momento en el que quiere disfrutar de la vida en todo su esplendor. “No es primera vez que le veo las orejas al lobo de la muerte, pero es la primera vez que eso me ocurre pasados los cincuenta años, con unas ganas enormes de vivir y con la convicción de que la vida es bella si te da la gana de que así sea”, continúa.

Comparte también los cambios que ha tenido, respecto a su lado sentimental y emocional, que se han convertido en una lucha constante de la que continúa saliendo vencedora. “En estos meses hubo días que me sentí poderosa y otros absolutamente derrotada. Algunos momentos creí que era hermosa y otras el espejo me devolvió la imagen de una mama deshecha por las cirugías y la radiación”, siguió contando.

Pese a lo difícil que es vivir este proceso, Patty deja ver que no le teme a la muerta y recalca la importancia de la prevención para que las personas con esta condición puedan ganar la batalla. “Soy una mujer que ya sabe que algún día se va a morir, pero que no será pronto, o no será por culpa de esta enfermedad. ¿Por qué se los cuento? Porque estoy viva, porque una detección a tiempo hace la diferencia, porque quiero que nunca se olviden que no hay nada en este mundo más importante que la salud”, relata en su escrito.

Finalmente, pide a quienes la leen que cuiden mucho de su salud y revela que el fin de semana pasará por su última radioterapia, por lo que también agradeció a todos los que estuvieron con ella en este proceso. “Se me cuidan, que me he atrevido a contar este asunto (otro día hablaremos del pudor a hablar de nuestras enfermedades como si fueran un pecado o nuestra culpa) para que atesoren sus momentos, todos sus momentos de su vida. Yo me preparo para mi última radioterapia que será el sábado. Ustedes prepárense para que nada ni nadie les agüe la fiesta de la vida”, finaliza.

Seguidores le expresan su cariño

A través de las redes sociales, sus seguidores y amigos le enviaron diversos mensajes en los que le muestran su cariño y le piden que sea fuerte con este proceso. Destacan sus mejores virtudes y están convencidos de que podrá salir airosa de este proceso.

“¡Abrazo enorme, Patty! Mando mucha fuerza y una sonrisa, porque ya pasaste lo más palteante. A seguir adelante, leyendo, cultivando el alma, que es lo que nos hace más fuertes, al fin y al cabo”, “¡Abrazo grande, abrazo terco, abrazo de juego y literatura, Paty!”, “Querida Patricia, queridísima. Un abrazo inmenso.Eres una guerrera llena de vida”, “¡A celebrar la vida y el amor querida Patty!!!”, “Eres toda una inspiración, gracias por compartir. Te abrazo fuerte, besos y sonrisas de colores.”, fueron algunos comentarios.

