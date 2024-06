“Friegan y friegan todo el día”: Rafael López Aliaga ataca a la Confiep, responde por basura en Lima y defiende plan de carruajes

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, señaló este domingo que la problemática de la gestión de residuos en la ciudad surgió ante la finalización del contrato debido a sobrecostos y presunta corrupción. En la inauguración de una obra en Villa María del Triunfo, el burgomaestre replicó a sus críticos, un día antes de que inicie la carrera por su revocatoria.

“Ahora tenemos una municipalidad saneada. [Ahora tenemos el] temas de basura [...], problema de una empresa que se le cortó el contrato porque tenía sobrecostos productos de corrupción, 20 años. Ahora hacen su maniobra y no dan servicios, pues, pero lo vamos a solucionar. Estamos rompiendo mafias”, señaló.

Desde hace tres días, las calles del Cercado de Lima se encuentran llenas de basura y, pese a que algunos trabajadores de limpieza han comenzado a recogerla, la cantidad de desechos sigue siendo alta y ocupa incluso las veredas. En un comunicado previo, la Municipalidad de Lima explicó que el fin del contrato de limpieza era “muy desfavorable y lesivo para la ciudad” y que la falta de personal de limpieza pública sería cubierta utilizando personal despedido por el exproveedor.

En el mismo discurso, López Aliaga ratificó la información sobre la problemática de residuos y aprovechó para criticar a la prensa y señalar a la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), al acusarla de estar coludida con la corrupción. “Esa Confiep donde está afiliado este grupo corrupto también me ataca, pero no me interesa, no le debo nada a nadie. He entrado a poner orden y justicia. Podría estar en otra parte, lo digo con todas sus letras también, pero no me corro. [...] Aquí estamos vivitos y coleando”, continuó.

De igual modo, defendió sus iniciativas para promover el turismo en Lima, como la inversión de 13 millones de soles en la contratación de carruajes a caballo con el objetivo de “mejorar el tránsito peatonal” en la ciudad. “Aprovecho su presencia para decirles algo. Cualquier cosa que hago, inmediatamente lo ridiculizan. Quiero que haya turismo en el centro de Lima, que lo estamos recuperando [...] y dale, friegan y friegan todo el día”, indicó.

La comuna ha propuesto la implementación de carruajes estilo colonial, tirados por caballos, como una iniciativa para revitalizar el centro histórico, mejorar la movilidad peatonal y estimular el turismo y la economía local. Sin embargo, el proyecto ha generado críticas por posibles aumentos en la congestión vehicular y problemas de bienestar animal. Además, los críticos cuestionan el alto costo del proyecto y la prioridad de los fondos públicos en una ciudad que enfrenta múltiples desafíos de infraestructura y servicios básicos.

“Digo, vamos a traer calesas como en Sevilla, Londres y Nueva York, ciudades del mundo que atraen mucho turismo, y dicen que va a ser transporte público. Es turismo, pero lo hacen con mala leche, [por] ganas de fregar, oye. Si algo sé es turismo. Más de treinta años trabajando en turismo. Por cada turista se generan cinco puestos de trabajo”, reprochó.

La carrera por la revocatoria del alcalde comenzó este lunes con la compra del primer kit de revocatoria por el ciudadano Ciro Silva, quien lo acusa de incumplir sus promesas de campaña. Silva sostiene que la gestión de López Aliaga ha generado endeudamiento excesivo, incremento de la delincuencia, calles sucias y despidos injustificados de cientos de trabajadores municipales.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) revisará la solicitud y, si procede, se iniciará el recojo de firmas para retirar al alcalde y a todos los regidores de la Municipalidad de Lima por no fiscalizar adecuadamente su labor. “Por el contrario, respaldan la pésima gestión y no presionan para que cumpla sus promesas electorales”, se lee en el documento.