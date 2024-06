Inicia revocatoria contra Rafael López Aliaga: compran primer kit para sacarlo de la alcaldía de Lima

Burgomaestre hizo oficial su candidatura presidencial. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / MML

La carrera por la revocatoria en contra del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien incluso se perfila a la presidencia del Perú dio inicio este lunes 3 de junio con la compra del primer kit de revocatoria ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Según lo detallado por el periodista Alonso Ramos, el promotor de esta iniciativa es el ciudadano Ciro Silva, quien basó sus motivos para adquirir el kit para sacar a López Aliaga Cazorla de la Municipalidad Metropolitana de Lima en el incumplimiento de promesas de campaña.

Como se sabe, gran parte de la campaña del secretario general de Renovación Popular para hacerse del sillón municipal estuvo basada en slogan de hacer de “Lima una potencia mundial”; sin embargo, apenas a un año y medio de iniciada su gestión, no solo se ha registrado endeudamiento excesivo que no solo le cuesta a todos los limeños sino también a todos los peruanos, sino también calles sucias, parque zonales con piscinas no aptas, incremento de la delincuencia y cientos de trabajadores de la municipalidad retirados sin justificación.

Según el documento revelado este mismo lunes, el primer día para adquirir estos kits de revocatoria, los fundamentos para promover esta iniciativa que se puede lograr con firmas de todos los ciudadanos de Lima se sustentan en el “incumplimiento de sus promesas electorales y no ejecutar eficientemente su plan de gobierno: Lima potencia mundial, hambre cero, 10 mil motos, agua para zonas periféricas, 60 puentes metálicos, teleférico urbano”.

Kit de revocatoria para sacar a Rafael López Aliaga de la Municipalidad de Lima fue comprado el primer día en el que se habilitó esta opción. Ocurre Ahora.

Asimismo, Silva también precisó en los fundamentos de la compra del Kit, que hasta la fecha tampoco se habían logrado avances en las promesas de “reforestar riberas del río Rímac, el plan Bukele, inseguridad ciudadana, Lima

limpia, motos, ambulancias, agilizar el Metro, reformular el transporte Público; construir vía expresa sur, tranvía universitario, playas artificiales, endeudar a Lima por 20 años, construir estaciones de tren y atrapar a delincuentes”.

Este pedido ya ha sido recepcionado por la ONPE, que en un periodo de 9 días brindará una respuesta formal al ciudadano que presentó el pedido. Tras la decisión final de esta institución, el proceso de recojo de firmas para retirar al actual burgomaestre de Lima, Rafael López Aliaga, dará inicio.

Revocatoria también plantea la salida de todos los regidores de la Municipalidad de Lima

En el documento, también se precisa que se busca la salida de los regidores que han acompañado a López Aliaga Cazorla durante este año y medio de gestión, que en la actualidad se encuentra enfrentando una crisis de sanidad pública; luego de haber despedido a un total de 80 trabajadores de servicio público que se encargaba de limpiar las calles y principales vías del centro de la ciudad.

En el pedido de Silva para revocar a todos los regidores que conforman la comuna limeña, se precisan nombres como Renzo Reggiardo, José Luna Morales, Aron Espinoza, Julio Gagó, Efraín Aguilar, Miguel Ciccia, María Marcet Yarrow; entre otros. El motivo en el que se solventa el requerimiento de Silva para la salida de estos es la falta de fiscalización a la labor del actual alcalde López Aliaga durante estos 18 meses.

“No fiscalizan la labor del alcalde de Lima. Por el contrario, respaldan la pésima gestión y no presionan para que cumpla sus promesas electorales”, se lee en el documento al que el medio Ocurre Ahora tuvo acceso. Uno de los últimos resultados de esta falta de fiscalización es que, en la actualidad, el Centro de Lima amanece todos los días con cerros de basura que no son atendidos ni recogidos adecuadamente debido a este despido masivo.

Alcalde de Miraflores, Carlos Canales, de Renovación Popular, también se enfrenta a la revocatoria

Enriqueta Portocarrero, representante de Revocatoria Miraflores, también presentó la solicitud para revocar a Carlos Canales. Twitter/ Revocatoria Miraflores.

Mientras tanto, en la alcaldía de Miraflores, otra autoridad edil proveniente del partido de Renovación Popular, que el mismo López Aliaga lidera, se enfrenta al mismo proceso de revocatoria. Según la cuenta oficial de Revocatoria Miraflores, también se ha iniciado el proceso para adquirir el kit de revocatoria en contra del alcalde Carlos Canales, actual burgomaestre del distrito de Miraflores.

Quien presentó el pedido para adquirir el Kit de revocatoria fue la representante de la cuenta Revocatoria Miraflores, Enriqueta Portocarrero. Este pedido seguirá el mismo proceso que el que actualmente sigue el caso de Silva en el pedido de Rafael López Aliaga.