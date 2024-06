Ministro José Santiváñez contrató al ‘brazo derecho’ del prófugo Juan Silva para el Mininter, según Panorama

La llegada de Juan José Santiváñez como titular del Ministerio del Interior habría traído consigo la contratación del abogado Anatoly Bedriñana, quien en el pasado fue jefe de gabinete del prófugo Juan Silva, exministro de Pedro Castillo, reveló el programa Panorama.

De acuerdo al informe periodístico, Brediñana fue ‘brazo derecho’ de Silva, entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, y su nombre fue mencionado en uno de los audios más sonados de Zamir Villaverde, en el que se habla de una supuesta coima de ‘cien grandes’.

Por las propias declaraciones de Bedriñana al dominical, se confirmó que se desempeñó como consultor del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG). En un inicio, negó que ocupará un puesto en el Mininter, pero luego reconoció que sí realizó funciones para la gestión de Santiváñez.

Anatoly Bedriñana actualmente se encuentra laborando en el área de viceministro de seguridad pública del Mininter, según Panorama.

El dominical detalló que el abogado fue contratado el pasado 17 de abril para colaborar con el Viceministerio de Seguridad Pública, con un pago de 15 mil soles.

“Yo he trabajado hace años”

A la pregunta del reportero del dominical, sobre si actualmente desempeñaba funciones en el Mininter, Bedriñana dijo que no y agregó: “Yo he trabajado hace años ya”. Sin embargo, ante la evidencia, reconoció que sí trabajó para el actual gobierno: “He estado obviamente, sí, obviamente laborando”.

Según el abogado, su contratación se dio luego de reunirse con el viceministro de Seguridad Pública, Julio Díaz Zulueta.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, es abogado por la Universidad de San Martin de Porres.

“Si han podido indagar lo que ustedes están investigando. Yo entro a trabajar previa reunión con el viceministro. Yo no tengo ningún vínculo directo con el señor Santiváñez”, respondió.

No obstante, el dominical hizo notar que ‘era mentira’ lo dicho por Brediñana y apoyó esta aseveración en el registro de visitas del propio Ministerio del Interior, en el que se tiene una reunión entre este y Santiváñez, un día antes de su contratación. Según Panorama, el abogado se reunió dos veces ese 16 de abril con el actual titular del Mininter.

“Yo obviamente con el doctor Santiváñez no saludamos porque nos conocemos, pero más allá de eso yo me reúno con el general Díaz Zulueta, con quien, cuando yo llego a trabajar al Ministerio del Interior, me entrevisto con él”, señaló Brediñana.

El exjefe de gabinete de Juan Silva reapareció en el Estado peruano con el ministro Juan José Santiváñez.

No es la única conexión entre ambos

“Pero esta no es la única conexión entre el ministro Juan José Santiváñez y Anatoly Bedriñana. En el 2022, cuando el Ministerio Público, en medio de las investigaciones contra Juan Silva, presentó como su abogado a Walter Bedriñana, en ese entonces integrante del estudio de abogados Santiváñez Antúnez, propiedad del ahora ministro del Interior”, remarcó el dominical.

Anatoly reconoció que conoce a Walter Bedriñana, pero aclaró que debe entenderse que a este lo conoce ‘desde mucho antes’.

El dominical afirmó que intentaron contactar con el Ministerio del Interior; sin embargo, no obtuvieron respuesta hasta la publicación del informe.

“Desde el Ministerio del Interior tampoco nos dieron respuesta al tema de este reportaje. Lo cierto es que el ex brazo derecho del prófugo Juan Silva ha vuelto, hoy ocupa una cargo importante en este gobierno y su presencia coincide con la amistad que tiene con el actual ministro Juan José Santiváñez”, se subrayó en el informe.