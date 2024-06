Magaly Medina responde novia de tiktoker peruano ‘Cañita’ sobre comentario de comprar ATV: “Nos sintoniza”

Magaly Medina responde a novia multimillonaria de tiktoker peruano que desea comprar ATV: “Ella nos sintoniza”. | Magaly TV La Firme.

La influencer Douha Laribi, conocida por su relación con el famoso tiktoker peruano ‘Cañita’, ha desatado una controversia con sus declaraciones sobre comprar el canal ATV y reemplazar a Magaly Medina. La polémica surgió después de que Laribi viera un reportaje sobre ella y su novio en el programa ‘Magaly TV La Firme’, lo que la llevó a expresar su descontento de manera pública.

La mujer árabe no dudó en manifestar su disgusto con el contenido del programa que es dirigido por la ‘Urraca’. En una serie de declaraciones contundentes, la influencer criticó duramente el aspecto físico de la conductora, sugiriendo que podría reemplazarla si llegara a adquirir el canal. “Creo que estoy pensando en comprar este canal. No me gusta su cara y la cirugía plástica en su rostro, no está bien”, afirmó.

La influencer compartió su opinión a través de su cuenta oficial de TikTok, utilizando un traductor para comunicarse con sus seguidores. En su mensaje, Laribi expresó su sorpresa por el impacto que sus actividades en Dubái habían causado en el público peruano y defendió su estilo de vida de lujos como algo normal para ella.

Las declaraciones de Laribi no pasaron desapercibidas para Magaly Medina, quien no tardó en responder durante su programa. La conductora se mostró divertida ante la idea de que Douha Laribi quisiera comprar el canal. “Ella estuvo mirando el reportaje que le hemos hecho a ‘Cañita’ y a ella, y ahora ha dicho que quiere comprar el canal”, comentó entre risas. También señaló que Laribi parece conocer y sintonizar su programa, lo que consideró como un reconocimiento a su trabajo.

¿Quién es ‘Cañita’, el tiktoker peruano más famoso?

Alexis José Cañañaupa, conocido en el mundo digital como ‘Cañita’, ha emergido como una figura icónica en las redes sociales, especialmente en TikTok. Su ascenso a la fama se debe a sus enfrentamientos en línea y a su contenido creativo, que ha capturado la atención de millones de seguidores. Actualmente, reside en Dubái, disfrutando de una vida de lujo que muchos solo pueden soñar.

‘Cañita’ inició su travesía en TikTok compartiendo videos de sus interacciones en Omegle, un servicio de chat en línea. Estos primeros contenidos mostraban encuentros espontáneos y divertidos con extraños, lo que rápidamente atrajo la atención de los usuarios de la plataforma. A pesar de enfrentar diversos obstáculos, como la eliminación de sus cuentas en varias ocasiones, Alexis perseveró y continuó produciendo contenido original y atractivo.

La tenacidad de ‘Cañita’ lo llevó a descubrir nuevas formas de destacar en TikTok, especialmente a través de las populares batallas virtuales. Estas competencias en línea, donde los usuarios se enfrentan en retos creativos y entretenidos, se convirtieron en uno de los pilares de su éxito. Además, su habilidad para mantenerse relevante y adaptable a las tendencias cambiantes de la plataforma ha sido clave para su crecimiento.

Cañita vive actualmente en Dubái, país al que se mudó junto a su novia Douha.

¿Quién es Douha Laribi?

Douha Laribi es una influyente personalidad de las redes sociales, reconocida por su contenido relacionado con belleza, moda y viajes. Con más de 17 millones de seguidores en TikTok, Laribi ha logrado construir un imperio digital que le permite exhibir su lujoso estilo de vida en Arabia Saudita. Sus publicaciones destacan desde autos de lujo y motocicletas hasta impresionantes mansiones y exóticas mascotas, incluyendo un tigre.

En un principio se especuló que Douha Laribi tenía fortuna y era pariente de un jeque. Sin embargo, un informe de Magaly Medina aclaró que solo se trata de una importante figura de las redes que vive de lujos gracias a los canjes y publicidades.

La relación de Laribi con Alexis José Cañañaupa, conocido en el mundo digital como ‘Cañita’, también ha captado la atención de muchos, especialmente entre los seguidores peruanos. Su romance y la vida de lujos que comparten son temas recurrentes en sus publicaciones en plataformas como TikTok e Instagram, donde muestran su vida cotidiana, sus viajes y sus extravagantes posesiones.

Douha Laribi es una influencer que se hizo conocida en el Perú por su relación con 'Cañita'.