Dejando huella: Lo que Jürgen Klopp nos enseña a los empresarios

El mundo del fútbol se vio sacudido recientemente por una noticia que dejó atónitos a muchos: Jürgen Klopp abandonaba el banquillo del Liverpool. Durante nueve gloriosos años, Klopp ha sido el alma del equipo y lo ha guiado hacia un sinfín de éxitos y trofeos. Nacido en Stuttgart, Alemania, este líder apasionado con un profundo sentido de equipo, una determinación inquebrantable y un espíritu innovador en las tácticas ha revolucionado el fútbol moderno con su entusiasmo contagioso y su icónica sonrisa.

Bajo el mando de Klopp, equipos de talla mundial como el Borussia Dortmund y el Liverpool han alcanzado resultados históricos. Entre sus logros más destacados se encuentran:

La coronación del Liverpool como campeón de la Premier League después de 30 años de sequía.

La conquista de la Liga de Campeones, una de las competiciones más prestigiosas del fútbol europeo.

Como aficionado al fútbol, recuerdo de forma vívida la primera conferencia de prensa de Klopp en Merseyside con el Liverpool. Desde entonces, su brillantez y la visión de un futuro glorioso eran palpables. Además, desarmaba a los críticos con su característica humildad y se refería a sí mismo como the normal one (‘un entrenador normal’), en contraposición a la etiqueta de the special one (‘el especial’) que ostentaba en ese entonces el entrenador de moda, José Mourinho.

Lecciones de liderazgo

Klopp no solo ha sido un entrenador, sino un líder inspirador que ha dejado una huella imborrable en el Liverpool y en el mundo del fútbol. Su filosofía futbolística, basada en el trabajo duro, la pasión y el juego en equipo, ha transformado al club y ha cautivado a millones de aficionados en todo el mundo. No solo es un líder admirado en el fútbol, sino también en los negocios y la política. A continuación, compartimos las lecciones de liderazgo más importantes que nos ha dejado.

1. Crear una visión clara y compartida. Cuando Klopp llegó al Liverpool, en el 2015, declaró que ganaría un campeonato en cuatro años. Aunque lo logró al quinto año, definió y compartió una visión clara que inspiró a sus jugadores e hinchas. Esta visión ganadora y bien definida, con objetivos como ganar la Liga de Campeones y la Premier League, trazó el camino brillante que siguió el club durante nueve años.

2. Guiar con el ejemplo. Klopp afirmaba que un líder debe dar el ejemplo. Si el entrenador quiere que el equipo se entregue con pasión y disciplina, no puede ser el último en llegar y el primero en irse en los entrenamientos. Klopp se entregaba al 100 % al equipo y se mostraba dispuesto a servir al club, lo que reflejaba su filosofía de vida. Más aún, si quieres que otros te sigan, no debes decirles qué hacer, sino mostrarles cómo hacerlo y trabajar juntos.

3. Construir una familia entre los jugadores. Klopp creó una familia de jugadores y enfatizaba que el equipo es 30 % táctica y 70 % unidad. Recalcaba a sus jugadores la importancia del equipo como una familia y juntos desarrollaron una serie de valores para el equipo-familia. En el vestuario de los jugadores, hay un cuadro que dice lo siguiente:

Compromiso total.

Obsesión feroz.

Determinación, independientemente del curso del juego.

Apoyar a todos.

Permitir que otros te ayuden.

Todos usan el 100 % de sus cualidades (habilidad y destreza) en beneficio del equipo.

Todos asumen la responsabilidad.

4. Tener confianza, pero nunca olvidar la humildad y empatía. Klopp afirmaba que la confianza es clave para un líder, pero no basta con ello. Uno mismo debe ser lo suficientemente humilde para rodearse de expertos y hacer crecer a su equipo. Debe tener la empatía necesaria para obtener el mejor apoyo de quienes lo rodean.

5. Crear grandeza a partir del respeto a los valores y la cultura. Para lograr la grandeza y dejar huella, el club debe tener presentes sus principios y valores. Klopp entendía esto a la perfección. En una entrevista, conectó las victorias del equipo con la huella dejada por leyendas como Steve Gerrard y Kenny Dalglish, diciendo con humildad y emoción: “Las victorias son posibles, en parte, gracias al alma y corazón de Kenny y las piernas de Steve”.

6. Invertir en las buenas relaciones. Klopp comentaba: “Todo lo que hago en la vida es buscar buenas relaciones”. Se esforzaba en aprender el nombre de cada persona en el lugar de entrenamiento, además de los jugadores, para crear un ambiente especial de confianza y trabajo en equipo. Todos ganan y son felices en el entrenamiento.

7. Trabajar la resiliencia. Klopp inculcó en su equipo la mentalidad de que una situación adversa puede revertirse en una oportunidad para la grandeza. Un ejemplo notable es cuando Liverpool perdió 3-0 contra el Barcelona en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. Sin dos de sus mejores goleadores, que estaban lesionados, lograron revertir la situación y ganar 4-0 en el partido de vuelta. Más que exigir a su equipo, Klopp les dijo: “Queremos ganar la Liga de Campeones y este es el plan: Solo intenten. Si lo logramos, maravilloso. Si no, entonces fallar es lo más maravilloso”.

8. Saber cuándo es el momento de dejar el buen momento. Klopp comentó al dejar el Dortmund: “Mi última palabra no es tan importante como lo que la gente piensa cuando llegas. Es más importante lo que piensan cuando dejas al equipo”. Klopp dejó al Liverpool siendo un entrenador querido y admirado, con una mejor comprensión que nadie respecto a cuál era el buen momento del club.

Como podemos concluir, Klopp es un líder excepcional que ha dejado importantes huellas para el mundo empresarial. Mi pregunta es esta: ¿podemos ser más como Klopp?

Peter Yamakawa