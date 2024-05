Ricky Trevitazo llora al contar que sus hijos sufren bullying tras acusaciones del creador de Skándalo: “No soy malo”

Ricky Trevitazo llora y aclara por qué patentó el nombre Skándalo. El cantante cuenta que sus hijos han sufrido bullying a raíz de las acusaciones de Roly Ortiz.

Después que Roly Ortiz, fundador del grupo Skándalo, acusara a Ricky Trevitazo de haber sido abusivo con sus compañeros y de patentar el nombre de la banda musical, el cantante salió al frente junto a Luis Sánchez y Luigui Carbajal.

A través de una transmisión en vivo, los exintegrantes de la agrupación hicieron su descargo. En principio, Ricky Trevitazo se refirió al nombre del grupo y explicó por qué lo patentó. El cantante señaló que intentó buscarlo y no lo consiguió. Cuando fue a Indecopi se dio con la sorpresa de que la marca Skándalo nunca se registró.

“A mí me buscó un promotor para tener un reencuentro de Skándalo, me preguntaron si tenía comunicación con el señor, le dije: ‘que yo sepa él no está en Perú’. Me dijo, ‘vamos a Indecopi para checar el tema de una vez’. Fuimos y resulta que el nombre nunca estuvo patentado. Como no se sabía nada de él, ni había forma de comunicarse con él, con esta persona, dijimos, ‘se patenta’”, contó Trevitazo.

Después de ello, el intérprete de Colegiala logró contactarse con Roly Ortiz, contándole lo sucedido. “Sí hubo forma de comunicarme con él, y le dije: ‘mira, ha pasado esto, estoy muy contento’. Y de frente, me dijo ‘¿tú quién crees tú? Me dijo ‘que todo es mío, son mis canciones, con mis coreografías, pero yo no estoy llamando para preguntarte si es tuyo o no, solo para invitarte...’. Se me puso tan debajo que le dije: ‘Ok, no te preocupes, gracias por tu tiempo’”, relató.

Niega agresiones contra Luis Sánchez

Respecto a las acusaciones de agresividad contra a sus compañeros de Skándalo, en especial con Luis Sánchez, Ricky Trevitazo negó lo sucedido. El cantante no descartó que haya habido diferencias entre sus compañeros, pero - aclaró - fue producto de su convivencia como grupo.

“Todos los seres humanos, nacimos con carácter diferente, creo que todos los seres humanos, hemos tenido tropiezos en nuestra vida, recuerden que nosotros éramos una agrupación y por ende teníamos una convivencia previa. Más parábamos juntos que en nuestra propia casa, por ahí debimos tener una fricción, pero de ahí de que yo sea agresivo, es una información grave”, dijo el cantante, quien tuvo el respaldo de sus dos compañeros presentes.

Ricky Trevitazo fue el miembro que más cobró en la época de oro Skándalo. En un año, según las estimaciones de Roly Ortiz, ganó un aproximado de 280 mil soles.

Luis Sánchez, frente a Ricky, negó las acusaciones de Roly Ortiz, resaltando que jamás recibió constantes agresiones tales de su amigo y cantante. “Es mentira, nunca me encontró llorando (como él dijo)”, recalcó.

Hijos de Ricky Trevitazo sufren bullying

En otro momento, Ricky Trevitazo no pudo ocultar sus lágrimas e indignación al contar que sus hijos vienen siendo presa de bullying a raíz de los ataques de Roly Ortiz, creador de Skándalo. El cantante señaló que no es una persona mala.

“Yo tengo 5 hijos, 3 están en la universidad, algunos de ellos están siendo víctima de bullying estando en la universidad, mi hijo de 14 años también, tengo una pequeña de 8 años que es el amor de mi vida, le vienen diciendo cosas en el colegio. Me da pena que me pregunte si yo soy malo, yo no soy la persona que están tratando de poner ante ustedes”, aseguró Trevitazo en medio de llanto.

Ricky Trevitazo llora y aclara que no es una persona mala como asegura Roly Ortiz.

Roly Ortiz revela su grave estado de salud

Mientras el cantante desmiente las palabras de Roly Ortiz, el exproductor brindó una entrevista a América Hoy este 30 de mayo, donde reafirmó sus acusaciones. Asimismo, señaló que entiende que Luis Sánchez niegue lo sucedido en el pasado, pues necesita trabajar.

Finalmente, contó que ha decidido hablar porque quiere que se respeten sus derechos. A ello se suma, la herencia económica que quiere dejarle a sus hijos después de tanto esfuerzo, pues el médico le comunicó que solo le quedan 5 años de vida.

“Lo que me ha dado es una trombosis, todo mi cuerpo está lleno de trombosis, inclusive tengo un trombo en la clavícula y en el hospital me acaban de dar cinco años de vida”, explicó ante la sorpresa de Janet Barboza y Ethel Pozo.

“Lo único que estoy reclamando mis derechos, nada más y porque ellos no tienen el derecho de apropiarse de lo que es mío. A mí me costó años de sufrimiento y en esto cinco años que me queda de vida, quiero dejarle lo mejor a mis hijos, yo ahora no tengo dinero porque con las operaciones me he quedado sin plata”, acotó sumido en la desesperación.

Roly Ortiz se quiebra en vivo y revela el drama que padece al tener mortal enfermedad. América Hoy.