Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte sorprendidos por efusiva bienvenida en la Universidad César Vallejo de Los Olivos

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte causan alboroto al visitar la UCV de Los Olivos. | Instagram

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero llegaron hasta la Universidad César Vallejo en Los Olivos, Lima, donde su presencia no pasó desapercibida. La modelo brasileña, quien acompañó al futbolista como parte de su contrato con el club de fútbol, se sorprendió ante el alboroto generado por su visita.

El capitán de la selección peruana decidió no asistir solo y llegó acompañado de su hijo menor y su pareja. Este hecho generó aún más entusiasmo entre los presentes, quienes alborotaron el patio del lugar para pedirle fotos al pelotero.

El motivo de la llegada del ‘Depredador’ al concurrido distrito tenía como finalidad interactuar con alumnos, docentes y representantes de la institución educativa dirigida por César Acuña, líder de Alianza Para el Progreso.

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte causan revuelo en la Universidad César Vallejo de Los Olivos. | Instagram/UCV

Paolo Guerrero causa revuelo en la UCV

Poco después de su llegada, las instalaciones del centro de estudios se descontrolaron debido a la multitud que ansiaba tomarse una foto no solo con Paolo Guerrero, sino también con Ana Paula Consorte.

Ante esta situación, la modelo brasileña no dudó en reaccionar de manera curiosa, lo cual no pasó desapercibido. A pesar del amontonamiento de personas, la extranjera se mostró muy feliz y agradecida por el cariño del público.

Esta no fue la primera vez que ambos generan tanto revuelo. Días antes, el delantero y la joven desataron la locura en el centro comercial Jockey Plaza, ubicado en el distrito de Santiago de Surco. Lo que se esperaba fuera una tranquila jornada familiar de compras y esparcimiento, se transformó en un evento inesperado para los asistentes al mall.

Ante esto, el personal de seguridad actuó rápidamente, escoltando al jugador y a su familia para garantizar su bienestar. Una vez controlada la situación, Paolo y Ana Paula pudieron continuar con su plan de ocio, ingresando a un centro de juegos mecánicos y visitando varias tiendas de ropa.

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte desataron locura en centro comercial | Instarándula

La presencia de figuras mediáticas en la Universidad César Vallejo y en el Jockey Plaza pusieron en evidencia el gran impacto que tienen en la comunidad. Sus visitas generaron un entusiasmo notable y demostró el cariño que sus seguidores sienten por ellos.

Paolo y Ana Paula sólidos en su relación

El futbolista Paolo Guerrero fue el centro de atención luego de un incidente con un reportero del programa de televisión ‘Magaly TV La Firme’. El suceso ocurrió el pasado miércoles 8 de mayo en un estacionamiento. Este se mostró muy molesto ante las preguntas del periodista, llegando a un punto álgido cuando se le cuestionó sobre el presunto embarazo de su pareja.

Durante el altercado, el deportista reaccionó visiblemente perturbado y justificó su comportamiento en redes sociales, argumentando que el hombre de prensa le había faltado el respeto. “Me han hecho una serie de preguntas, pero no acepto que me falten el respeto y se rían de mí cachosamente en mi cara pelada”, afirmó.

Paolo Guerrero explotó contra reportero de Magaly: detalles del enfrentamiento y la pregunta que desató su furia. (Captura: Magaly TV La Firme)

La situación escaló cuando la conductora Magaly Medina comentó sobre la falta de control emocional del ‘Depredador’, afirmando que su actitud no cambiaría la opinión que tenía sobre él. Según dijo: “Paolo, tú no necesitas que alguien mande a que tú te salgas de tus casillas, te las sacas solo. No tienes control de tus emociones ni de tu ira”.

Minimizando la aparente tensión entre él y Consorte, aparecieron en una transmisión en vivo de TikTok junto a la brasileña y la hija de ella, mostrando una actitud más relajada y sonriente. Este comportamiento contrastó significativamente con el altercado previo.

Ana Paula Consorte destaca detalle de sus hijos en video del Día de la Madre. | Captura/Instagram

La respuesta del público a este evento ha sido mayoritariamente negativa. A pesar de los esfuerzos de Guerrero por explicar su postura, las críticas al delantero de la selección peruana fueron severas.