Magaly Medina reflexiona sobre lo ocurrido con Paolo Guerrero: “La vida nos hace pagar y él la está pagando”. (Composición: Infobae)

En una entrevista exclusiva, la periodista Magaly Medina se refirió a las recientes declaraciones de Paolo Guerrero, quien insinuó que ella lo odia debido a un juicio legal por difamación en el que resultó victorioso. La periodista respondió con claridad, desmintiendo cualquier sentimiento de odio y resaltando su enfoque en la paz y el perdón.

El conflicto surgió después de que Guerrero fuera captado por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ siendo agresivo con un reportero de la periodista en una cafetería, tras ser consultado sobre el embarazo de su actual pareja, Ana Paula Consorte. Magaly expresó que el comportamiento del futbolista puso al reportero en una situación lamentable, según lo observado.

En respuesta, Guerrero utilizó sus redes sociales para contestar a Medina, insinuando que los reporteros lo seguían constantemente y acusando a la periodista de tener una fijación con él debido a un supuesto resentimiento por haber perdido el juicio. Además, mencionó una restricción judicial que le impediría a ATV mencionarlo, algo que Magaly refutó con documentación.

Magaly Medina califica de mentiroso a Paolo Guerrero, y le advierte: “Esta vez no te lo voy a permitir”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly Medina afirma no odiar a Paolo Guerrero

Ante estas acusaciones, Magaly Medina rechazó la idea de odiar al futbolista y destacó su capacidad para perdonar y dejar atrás el pasado. “No sé por qué la gente se siente merecedora de esa atención, ninguna persona de la farándula o del fútbol genera en mí ese sentimiento tan fuerte como es el odio. El odio es un sentimiento tan fuerte como el amor y realmente mis amores son mis pocos y odios no tengo. Hace mucho tiempo, desde que era niñita y parte de mi crecimiento personal, con tantos años de terapia, que soy una persona que vive en paz y mi corazón no anido odios ni resentimientos”, afirmó a Trome.

“Soy una persona que olvida fácilmente y para mí eso forma parte de mi pasado y solo digo que la vida se encargará de él. La vida nos hace pagar y creo que él la está pagando ya y la seguirá pagando, porque la vida siempre te cobra la factura. Entonces, no sé por qué se creen tan importantes que imaginan que voy a dedicar minutos de mi tiempo y albergar en mi corazón sentimientos como el odio, no se hagan ilusiones”, acotó al citado medio.

También defendió la integridad de su equipo y la veracidad de sus informes, respaldados por testimonios. “Mintió con respecto a mis ‘urracos’ y tengo testigos de los hechos. No solamente son mis reporteros, también otras personas, porque luego fuimos al local (Starbucks de San Isidro) a entrevistar a las personas que estaban ahí, ya con cámara grande y tenemos los testimonios de esas personas. Le digo mentiroso porque está mintiendo y victimizándose, y finalmente es mi opinión ante un hecho de violencia que él tuvo frente a mis trabajadores, así que por qué me va a demandar o mandar carta notarial”, aseguró.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly Medina a Paolo Guerrero: “Esta vez no te lo voy a permitir”

Por último, en un enérgico pronunciamiento durante su programa ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina lanzó una contundente advertencia a Paolo Guerrero, recordándole un episodio pasado en el que él la acusó de mentir y manipular la verdad, resultando en consecuencias legales para ella.

“Esta vez no es como aquella vez cuando me metiste presa y cuando dijiste que yo había mentido, que mis reporteros habían mentido con la hora”, enfatizó Medina, refiriéndose al año 2008, cuando fue encarcelada y acusada de mentir, junto con sus reporteros, sobre el incidente que involucraba al futbolista. En ese entonces, la periodista cumplió una sentencia de seis meses de prisión efectiva y fue multada con 26,000 dólares por difamación. Ella señaló que durante ese periodo, la justicia no consideró su versión de los hechos y se vio favorecida hacia los intereses de Guerrero. “Así se manipuló aquella vez la justicia en el Perú a su favor”, aseveró.