Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte se lucieron felices en TikTok pese a críticas de Magaly Medina

La pareja hizo una transmisión en TikTok y sorprendieron al verse despreocupados. | Instarándula

Paolo Guerrero se ha convertido en el centro de atención en los últimos días, luego de que el programa de Magaly Medina lo evidenciara en una actitud violenta con uno de los reporteros de su programa, quien se le acercó a hacerle unas preguntas. El deportista perdió los papeles y se mostró muy molesto por los cuestionamientos del hombre de prensa.

Aunque durante horas de la tarde, el programa ‘Magaly TV La Firme’ evidenció un adelanto de este momento, fue cuestión de minutos para que el deportista se pronunciara en sus redes sociales y se defendiera de las críticas en su contra. En su descargo, afirmó que el periodista le había faltado el respeto y fue por eso que reaccionó de esa manera.

Incluso, afirmó que no pisó el palito al no agredir al periodista. “Me han hecho una serie de preguntas, pero no acepto que me falten el respeto y se rían de mi cachosamente en mi cara pelada. Le digo a esta señora que quiere que pise el palito, quiere que yo agreda o haga algo”, continuó.

Paolo Guerrero explotó contra reportero de Magaly Medina: detalles de lo que ocurrió antes del enfrentamiento. (Captura: Magaly TV La Firme)

Ante las imágenes, Magaly Medina emitió su opinión y expresó que el futbolista no tiene control de sus emociones y la opinión que tiene de él, no va a cambiar. “Paolo, tú no necesitas que alguien mande a que tú te salgas de tus casillas, te las sacas solo. No tienes control de tus emociones ni de tu ira. Ese es tu gran problema. Ver a Ana Paula en precarias situaciones fue bastante desagradable, y eso no puede cambiar la opinión que tengo sobre ti”, comentó la periodista.

Luego de evidenciar su molestia en sus redes sociales, Paolo Guerrero sorprendió al reaparecer con una actitud completamente diferente. El deportista estuvo presente en una transmisión en vivo de TikTok de su pareja Ana Paula Consorte.

En un clip compartido por Instarándula, se ve al deportista, su pareja y la hija de ella muy sonrientes y hasta interpretando un tema brasilero. Con eso, mostraba que estaba bastante desinteresado en lo que diría Magaly Medina de él, pese a haber tenido un impase con uno de sus trabajadores.

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte se lucieron felices pese a críticas de Magaly Medina.

¿Qué pasó con Paolo Guerrero y el reportero de Magaly Medina?

El miércoles 8 de mayo, Paolo Guerrero estuvo en el foco de atención tras un incidente con un reportero del programa de Magaly Medina, captado y emitido en televisión. El futbolista mostró una falta de paciencia ante las preguntas del periodista, derivando en una tensa interacción entre ambos.

Durante la confrontación, que tuvo lugar en un estacionamiento, el futbolista se mostró visiblemente molesto ante las indagaciones sobre aspectos de su vida personal. El punto álgido del desencuentro se produjo cuando el reportero le preguntó acerca de una foto de Consorte, captada justo antes de su vuelta a Brasil, donde aparecía llorando, lo que exacerbó la ira del deportista.

Este altercado entre Guerrero y el periodista fue grabado y posteriormente difundido por ATV, revelando un Paolo Guerrero visiblemente alterado por las preguntas que se le hicieron. La reacción del público no se hizo esperar, manifestando su desaprobación ante la actitud del futbolista, incluso tras intentar justificarse en redes sociales.

Paolo Guerrero enfureció con reportero de Magaly Medina que le preguntó sobre embarazo de Ana Paula Consorte. | Magaly TV La Firme.

“Nadie perdió los papeles, al contrario, me faltaron el respeto. Le quiero decir a esta señora (a Magaly) que no mande a sus reporteros a que me falten el respeto porque no lo voy a permitir ni aceptar”, declaró Guerrero en un intento de explicación a través de su cuenta de Instagram.

Sin embargo, sus palabras no lograron ganar la simpatía del público, que lo criticó severamente por su comportamiento. Un ejemplo de ello fue un comentario en una publicación de la Conmebol que destacaba a Guerrero como goleador, donde un usuario remarcó: “La educación no se compra.... Por mucho dinero que se tenga....”, evidenciando el descontento general hacia la figura del atacante del Club César Vallejo.