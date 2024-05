Magaly Medina fulmina a Samahara Lobatón por desatinado comentario sobre su embarazo: “Ese niño está recibiendo toda tu cólera”

Magaly Medina fulmina a Samahara Lobatón por desatinado comentario sobre su embarazo. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. La conductora Magaly Medina no dudó en criticar de manera contundente sobre los comentarios de Samahara Lobatón en sus redes sociales sobre su estado de embarazo y el fin de su relación con Bryan Torres, en la reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’ este 14 de mayo.

Como se sabe, la hija de Melissa Klug ha sido objeto de cuestionamientos por el post que compartió la frase: “Tuve que quedar embarazada para darme cuenta de que ahí no era”, haciendo alusión a su expareja, con quien acaba de terminar la relación, al mismo tiempo de anunciar su estado de gestación.

Ante ello, Medina no dudó en expresar su desaprobación hacia este comentario, calificándolo de inmaduro y desatinado, especialmente considerando la edad y la situación de la exchica reality. “Hacer un comentario de estos en las redes sociales de parte de Samahara. Ella es una chica que no tiene 15 años, ni 16 años, cuando ella, con la relación que tuvo con Bryan Torres, ellos estaban peleando, tirándose las cosas por la ventana, pero, sin embargo, estaban tratando de embarazarse. Tanto es así que tuvo una pérdida”, dijo en un inicio.

“Que nosotros la graficamos y lo cubrimos, informamos sobre esa pérdida. Entonces, este bebé, mientras se peleaban, mientras tenía esa había esa toxicidad en el ambiente, ellos estaban tratando de embarazarse, porque ahí el embarazo no viene de una sola parte, ahí se necesitan dos personas. Entonces ahora ella dice eso”, señaló la periodista indignada.

La conductora de televisión también enfatizó en que Lobatón debería haber sido consciente de las señales y conflictos en su relación con Torres, así como de las advertencias de terceros sobre el futuro incierto de su relación. “Debió de darse cuenta antes, debió de tener como ciertas señales eso de que perdía al bebé, porque ella perdió no sé si una o dos embarazos, perdió de Bryan, entonces y se tuvo que quedar embarazada para se dé cuenta de que ahí no era, debiste darte cuenta hace mucho tiempo Samahara, a mí me parece realmente de una gran irresponsabilidad como le he dicho antes”, acotó.

“Traer hijos al mundo bajo esas circunstancias, sabiendo que tu relación no funciona, sabiendo que tu relación es inestable, sabiendo que tú estás mendigando amor, que la otra persona no te está dando lo que tú quieres, que te dé. Entonces, ahí no es, ahí no te embarazas, ahí no te quedas. Con esa persona no piensa que vas a formar un hogar”, comentó Medina.

Magaly Medina señaló las posibles repercusiones de traer un hijo en la situación de Samahara Lobatón

Por otro lado, Magaly Medina destacó la posible repercusión emocional que este tipo de situaciones podrían tener en el hijo de Lobatón y Bryan Torres, ya que estaría creciendo en un ambiente de conflicto y resentimiento. “No lo obligas a la otra persona a jugar a la casita, no te vas y le pones la cocinita, el mueblecito, la camita para que se sienta más cómodo y haces que la otra persona de alguna forma sienta que tiene que quedarse contigo. Así no es, ahí no es y eso te debiste dar cuenta desde un principio, porque además todo el mundo se lo dijo, no solamente uno se lo dijo, sino todo el mundo”, sostuvo.

Medina también señaló las posibles repercusiones emocionales que este tipo de situaciones podrían tener en el hijo de Lobatón y Torres, creciendo en un ambiente de conflicto y resentimiento, y lamentó la inmadurez de las personas involucradas.

“Y bueno, y ahora va a tener un hijo que va a tener un padre distante, (porque este padre puede ser, digamos, muy responsable todo), pero él no es lo mismo. No estás haciendo un embarazo junto a una persona. Ese niño está recibiendo toda tu cólera, tu rabia que tienes por la otra persona. O sea, no es que tampoco esa sea una situación muy feliz que digamos. Pero en fin, a mí me da pena ese tipo de criaturas y sobre todo me parece. Son tan inmaduras estas personas.”, concluyó la periodista.