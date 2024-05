‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO: minuto a minuto del programa del martes 14 de mayo

¿Qué pasó en la última edición de ‘Magaly TV La Firme’?

El lunes 13 de mayo, Magaly Medina volvió recargada a su programación habitual. En el inicio de su espacio, se refirió a la reciente fotografía que compartió Pamela López, quien se lució en un sensual bikini en sus redes sociales y los usuarios no dudaron en criticarla, asegurando que se muestra de esa manera porque, nuevamente, se habría separado de Christian Cueva. Sobre ello, la presentadora señaló que hay ‘problemas en el paraíso’.

Sobre la controversia de Ricardo Mendoza y Jorge Luna, la conductora mencionó que es el público quien finalmente elige si consumir o no algún tipo de contenido en redes sociales. “La gente no los obliga, porque quieren verlos. La reproducción de videos de YouTube son de más de 6 millones, o sea, todos podemos ver lo que nos da la gana”, comentó.

Magaly Medina arremetió contra Paco Bazán y mostró su pasado televisivo. La figura de ATV recordó cuando el modelo trabajaba con Gisela Valcárcel y le pidió que no vuelva a llamarla madrina. “Luego de besar la mano a Gisela Valcárcel que no me diga madrina”, acotó.