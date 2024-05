Carlos Morán niega haber pedido a Mateo Castañeda para que se reúna con Harvey Colchado: “Se va a demostrar en las investigaciones”

El exministro del Interior lamentó haber sido cliente del actual abogado de Dina Boluarte. Puso a disposición de la Fiscalía su celular para que se demuestre que en realidad Castañeda le pidió que lo ayude a reunirse con Harvey Colchado. (RPP Noticias)

El exministro del Interior Carlos Morán negó haberle tendido una ‘emboscada’ al abogado de Dina Boluarte, Mateo Castañeda, con el objetivo de que sea detenido. Como se sabe, el letrado fue acusado de reunirse con Harvey Colchado, exjefe de la División de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), y de ofrecerle no pasarlo a retiro a cambio de que le brinde información sobre el fiscal interino, Juan Carlos Villena.

En entrevista con RPP Noticias, desmintió cada señalamiento del detenido abogado. Se dirigió hacia a él para pedirle que se enfoque en responder ante las autoridades por lo que se le acusa y no lo involucre en su proceso penal.

“Yo entiendo que el señor Mateo Castañeda, por el encierro que está sufriendo, está perdiendo la brújula en sus hechos y en su conducta. Lamento mucho haberlo designado como mi abogado porque aparte de mentir descaradamente me está achacando hechos que no tienen base ni fundamento. Le quiero decir al señor Mateo Castañeda que tiene que enfocarse en su situación legal y no trate de matar al mensajero”, comentó.

Recordó que el domingo 12 de mayo Castañeda envió una carta en la que aseguraba haber sido víctima de una ‘emboscada’ y que Morán le pidió que lo nombren como ministro del Interior nuevamente.

El exministro contestó que no busca ocupar un alto cargo en el Poder Ejecutivo y mucho menos en el gobierno de Dina Boluarte, que actualmente cuenta con el 5% de aprobación de la ciudadanía por cuestionamientos de corrupción y las decenas de muertes en las protestas en su contra.

Carlos Morán respondió acusaciones de Mateo Castañeda, abogado de Dina Boluarte.

“Antes de ayer mandó una carta indicando que esto era parte de una emboscada, una celada, y le voy a responder, pero yo quiero que él se enfoque en en su defensa legal y no trate de desviar lo que se ha evidenciado en estos últimos días sobre los ofrecimientos ilegales que le ha hecho al coronel Colchado. Él l es responsable de sus actos y sus palabras”, aseveró.

Luego, reafirmó que el abogado Mateo Castañeda se reunió con Harvey Colchado y que la investigación fiscal lo demostrará. Negó haberle pedido el pago de una “comisión” al abogado de Boluarte.

“Si yo hubiese hecho esa propuesta, ¿por qué siguió siendo mi abogado? o ¿el doctor castañeda tiene como clientes a personas que le hacen propuestas ilegales?”, añadió.

Para Morán, Mateo Castañeda también mintió al acusarlo de haberlo ‘chuponeado’ y grabado la conversación que tuvo con Colchado. Explicó que la empresa que vende equipos de grabación, con la que Castañeda lo vincula, en realidad vino al Perú para ofrecer sus productos al Estado peruano y a compañías privadas.

“Ha venido una empresa internacional especializada en seguridad de las comunicaciones en marzo y ha hecho una presentación a entidades del Estado y también a actores privados, una reunión abierta y formal y tenia la intención de vender ciberseguridad, un tema de marketing, nada más. Él habla de equipos de ‘chuponeo’. Esos equipos de ‘chuponeo’ están en su mente y en su imaginación. Le aconsejo al doctor Castañeda que se concentre en su defensa legal nuevamente porque los cargos que está asumiendo son bien complicados y no trate de desviar y enviarme cartas”, señaló.

Carlos Morán declaró que pone su teléfono celular a disposición de la Fiscalía para que revisen los registros telefónicos y comprueben que Mateo Castañeda le pidió reunirse con Harvey Colchado.