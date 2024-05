“Tengo pruebas”: Mateo Castañeda, abogado de Dina Boluarte, implica en trama de corrupción a Carlos Morán y asegura que buscaba ser ministro

Dina Boluarte muestra su collar, acompañada por su abogado Mateo Castañeda, durante una conferencia de prensa en medio de una investigación sobre si recibió ilegalmente dinero en efectivo, relojes de lujo y joyas. Foto: AP

Mateo Castañeda, abogado de la presidenta Dina Boluarte, aseguró este martes que el exministro Carlos Morán tenía la ambición de liderar la cartera del Interior en el actual gobierno y que le hacía este pedido de manera constante, bajo la impresión de que su posición como defensa legal de la mandataria podría ayudarlo a conseguirlo.

“Comprendo su frustración por no haber conseguido ser ministro del Interior [...] Pero siempre le explicaba que esa no era mi función y, además, trataba de convencerlo de que no podía ser ministro por sus vínculos con [el expresidente Martín] Vizcarra”, indicó el letrado a través de una carta enviada desde su arresto.

“Tengo pruebas (además de los registros telefónicos) de que fue Morán quien me solicitó con insistencia reunirme con Colchado, para demostrar su supuesto manejo de la policía para ser ministro. Ahora intenta ayudar a Colchado, de quien es su ‘padrino’, hecho conocido en los medios policiales; ‘siempre juegan juntos’”, continuó.

Castañeda reveló que “hace un tiempo”, el exministro le solicitó ayuda para cobrar una comisión de dos millones de soles por la compra de helicópteros y otros artículos. El pedido incluía la emisión de facturas por supuestos “servicios legales” a una empresa, los cuales, según el letrado, no se realizaron. “Me negué categóricamente”, señaló.

Carlos Morán, exministro del Interior, detalla la reunión con Dina Boluarte y Nicanor Boluarte; en la que llamaron a Harvey Colchado

“Hace pocos meses, [también], me reunió con empresarios de Israel en el cuarto piso del Hotel Pardo (tres varones y una mujer) para hacer una demostración de ‘chuponeo’ y me pidió que intervenga para que el Ejecutivo (Ejército, Marina, Fuerzas Aéreas y Policía) compre esta tecnología, lo cual no hice”, agregó.

En las líneas finales de la misiva —la segunda que envía bajo detención preliminar—, el letrado consideró que Morán ha orquestado un “show mediático” con el objetivo de “posicionarse políticamente de cara a la acusación constitucional” que la Fiscalía de la Nación presentó ante el Congreso por negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

El Ministerio Público lo acusa de beneficiar indebidamente a generales y coroneles de la Policía Nacional (PNP) mediante la adquisición de vehículos para uso personal. “El problema no es la compra de patrulleros, el problema es su enriquecimiento ilícito que pretende resolver con facturas de falsos ‘servicios de asesorías de seguridad’ durante varios años a razón de 14,000 mensuales. Lamento que haya personas que no conozcan los antiguos linderos de la amistad, el honor y la decencia”, zanjó Castañeda.

Segunda carta de Mateo Castañeda, abogado de Dina Boluarte

Adicionalmente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Legislativo aprobó otra acusación que incluye delitos como falsedad ideológica, falsedad genérica y abuso de autoridad contra Morán y se basa en irregularidades alegadas en el proceso de ascensos dentro de la PNP.

En el caso ‘Los waykis en la sombra’, el exministro ha sido señalado como el intermediario entre Castañeda y el coronel Harvey Colchado. El principal interés del abogado, según Morán, era obtener información sobre la investigación que involucra a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, con el objetivo de eximirlo de cargos.

En una primera carta enviada el último domingo, Castañeda consideró que enfrenta acusaciones injustificadas y solicitó la intervención del gremio de juristas de Lima. “Me defenderé de estas ‘orquestadas’ imputaciones. En mi caso no hubo necesidad de detenerme. Protesto enérgicamente por este hecho y les pido a mis colegas del Colegio de Abogados de Lima su intervención para controlar estos excesos que atentan contra el libre ejercicio de nuestra profesión. ¡Investigaciones sí, abusos no!”, apuntó.