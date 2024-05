Rodrigo González en desacuerdo con Samahara Lobatón por publicar reflexión de su embarazo: “No sabe el ridículo que hace”. | Amor y Fuego.

Samahara Lobatón decidió alejarse de la televisión desde que se dio a conocer que su relación con Bryan Torres terminó de manera definitiva. Ella no se presenta en ningún programa y tampoco ha hablado sobre el tema, pues su ruptura fue escandalosa, al punto de agredirse de manera mutua en la vía pública.

Aunque ella no quiere hablar, Bryan Torres sí se ha pronunciado en diferentes programas de televisión. Uno de ellos fue en ‘Amor y Fuego’, el espacio que siempre daba a conocer las peleas callejeras que tenía la pareja, y por el cual terminaron sin alguna posibilidad de reconciliación.

Luego de la presentación del cantante en el magazine de Willax Televisión, Samahara Lobatón hizo una publicación que dejó sorprendido a más de uno. “Tuve que quedar embarazada para darme cuenta que ahí no era”, señaló.

Este mensaje que compartió no fue del agrado para algunos conductores de televisión, como Rodrigo González, quien no dudó en criticar con mucha dureza a la influencer, pues piensa que solo desea llamar la atención, sin importarle hacer el ridículo en las redes sociales.

“Se manda, porque qué valiente es, se manda con sus disparates y los publica, pobre, ella no sabe de verdad el ridículo que hace...”, expresó el popular ‘Peluchín’ muy indignado con la situación, dando a entender que Samahara Lobatón solo desea darle una ‘lección’ a su expareja por haber dicho que ya no está enamorado de ella.

“Ella hace público que ha tenido que embarazarse para saber lo que tenía al lado, ¿a ti te parece eso normal? Hasta me da pena, cuando la gente es tonta no lo sabe que lo es, solo sufre el entorno. Poniendo el post de verdad ella está pensando que le voy a dar la lección a Bryan”, añadió.

Finalmente, Rodrigo González le pidió a Samahara Lobatón tener un poco más de lucidez al momento de realizar sus publicaciones, pues ya ha vivido fuertes separaciones, como el problema que tuvo con Youna en su momento.

“Cuando ya eres mamá, ya sabes lo que eso significa, los problemas que tienes con Youna, los problemas que tienes con Bryan, sabes todo lo que ha ocurrido y tu cabecita, todavía te da el orgullo de plasmarlo... de verdad, qué lástima, ser tan poco lúcida y todavía pensar que le estás dando una lección de vida al otro”, sentenció.

Bryan Torres ya no ama a Samahara Lobatón

De manera inesperada, Bryan Torres se hizo presente en el programa ‘Amor y Fuego’, donde se animó a hablar sobre los problemas sentimentales que tuvo con la futura madre de su hijo. Además, el cantante confesó que ya no se encuentra enamorado de Samahara Lobatón, pues solo siente un cariño especial por ella.

“Yo le tengo respeto, nada más. Y un cariño especial porque es la futura madre de mi hijo. (¿La amas?) No, es que ya no hay una relación, ya se terminó”, comentó el joven, dejando en claro que no hay más un amor por la influencer.

Pese a que él aseguró que ya no van a estar juntos, Gigi Mitre afirmó todo lo contrario, indicando que ha pasado muy poco tiempo desde que ellos decidieron separarse, asegurando que en un corto tiempo no se puede dejar de amar a otra persona.

“No en un mes, es que ya venía de atrás, con todo lo que pasó. Siento respeto”, sentenció Bryan Torres, marcando distancia de Samahara Lobatón. Eso sí, dejó en claro que no piensa dejar sola a la influencer, pues asistirá con ella a sus controles y en todo lo que necesite hasta que llegue el bebé.