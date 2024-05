Giuliana Rengifo se quiebra y hace reclamo a los padres de sus hijas: “Tienes responsabilidad también”

Giuliana Rengifo indignada por actitud del papá de su hija | América TV

Este sábado 11 de mayo, Giuliana Rengifo fue invitada al programa ‘El Reventonazo de la Chola’ para celebrar el Día de la Madre. En medio del homenaje, la cantante de cumbia no pudo contener las lágrimas al compartir sobre la difícil responsabilidad de criar a sus hijas sin la presencia de sus padres.

“La gente que me conoce sabe que soy muy sensible. Como dice Rosita [su amiga], el hecho de ser mamá no es fácil. Igual que ella y todas las mamis solteras nos levantamos a las 5 de la mañana a hacer desayunos. Nunca he hablado de los papás de mis hijas, pero es muy fácil para ellos decir: ‘ay, pero tú estás trabajando, se nota que te va bien”, comentó la artista en llanto.

En ese instante, Giuliana Rengifo expresó su descontento hacia los padres de sus hijas por su ausencia en la vida de las pequeñas, justificándose con el argumento de que, debido a su buena posición económica, consideran que no requiere ayuda adicional.

Giuliana Rengifo se quebró en llanto. Captura/América TV

“Tú tienes una responsabilidad también con tus hijos. El hecho de que yo no te lo pida, no quiere ser que no lo necesite. Si no das plata, papá tú que te haces el irresponsable, al menos hay un teléfono que ahora todos tenemos todos los días, una llamada telefónica, decir: ‘te amo hija, estoy acá’”, señaló indignada.

Finalmente, Regifo indicó que, a pesar de viajar a provincia casi todos los fines de semana, siempre le manifiesta su amor a su hija de siete años. “Ella siempre me reclama. Valentina, esto es para ti, mi amor. Te amo con todo mi ser”, sentenció.

Giuliana Rengifo tiene tres hijas, siendo Valentina la más pequeña. Instagram/@giulianarengifo

¿Quiénes son los padres de los hijos de Giuliana Rengifo?

Giuliana Rengifo, reconocida cantante peruana, ha tenido dos parejas conocidas de las cuales ha tenido hijos. La primogénita de la artista, María Fernanda Biondi Rengifo, así como su hermana menor, Sofía Biondi Rengifo, de 15 años, son fruto de su relación con Eduardo Biondi Reyes, alférez de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Este romance, del que se sabe poco, culminó en 2006.

Posteriormente, Giuliana Rengifo entabló una relación con el abogado Fernando Calderón. Esta relación, que duró cinco años, llegó a su fin en 2021. La pareja había contemplado casarse el pasado año, sin embargo, los planes de boda se vieron afectados y posteriormente cancelados debido a la pandemia. De esta relación nació la última hija de Rengifo, llamada Valentina.

Giuliana Rengifo se separó de Fernando Calderón por incompatibilidad de caracteres.

Giuliana Rengifo sacó cara por su hija mayor

Giuliana Rengifo ha expresado su indignación luego de que delincuentes hicieran uso del nombre de su hija, María Fernanda Biondi Rengifo, para comercializar boletos apócrifos de un concierto del Grupo 5. La cantante ha afirmado su intención de proseguir con acciones legales por este acto.

“Recibí mensajes donde me informaban que intentaban formular denuncias contra mi hija creyendo que había cometido estafas, pero eso es totalmente falso. La cuenta de Facebook de mi hija fue comprometida por piratas informáticos hace unos dos meses, y recién comprendemos que fue para ejecutar fraudes”, aseguró Rengifo a Trome.

Por su parte, María Fernanda confía en que las autoridades tomarán cartas en el asunto y resolverán esta situación que ha afectado tanto a su imagen como a la de su madre. “Ya puse la denuncia en la comisaría, donde me pidieron que les explicara lo que había pasado y si sospechaba de alguien. Me han dicho que tengo que esperar que la Fiscalía me cite y así me puedan ayudar encontrando a la persona que usurpó mi identidad”, sostuvo.