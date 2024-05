Dina Boluarte asiste a eventos mientras su hermano Nicanor Boluarte continua detenido: “Hay una politización de la justicia”

Dina Boluarte no se pronuncia por detención de su hermano Nicanor (TV Perú)

Mientras la Fiscalía y la Diviac mantienen detenido a su hermano Nicanor Boluarte, la presidenta Dina Boluarte asistió a distintos eventos oficiales. El primero, organizado por el Tribunal Constitucional y, el segundo, por los Ministerios de Educación y Salud. En su discurso, la mandataria no se refirió a la situación de su familiar, pero hizo énfasis en peculiares extractos.

Durante la inauguración del “Seminario Internacional: Constitución Política, Democracia y Valores Institucionales”, destacó el “respeto a la dignidad humana”, así como el “pleno respeto de los derechos que la Constitución reconoce”.

“No nos vamos a distraer con asuntos menores. Creemos en la justicia del país, creemos en la razonabilidad de los que administran la justicia del país, y en esa línea este Gobierno seguirá apostando por la democracia, por respetar nuestra Constitución, por hacer más grande nuestra patria. [...] Sin descansos ni distracciones de ningún tipo, seguiremos doblegando nuestros esfuerzos a fin de revertir los números adversos referidos a la pobreza y la pobreza extrema que ha reportado el Instituto Nacional de Estadística e Informática”, dijo.

Más tarde, se refirió a la salud mental y la importancia de contar con psicólogos para “tener empatía”. Aunque en el pasado insistió en defender a su hermano, desde su detención no se ha referido al caso.

El único integrante del Ejecutivo en hacerlo fue el titular del Ministerio de Salud, César Vásquez, quien aseguró que dicho accionar evidencia una “politización de la justicia”.

“Es natural que por dentro, como hermana, se vea afectada, pero en el cumplimiento de sus funciones la veo fuerte como siempre. […] Es una mujer con una mirada clara de la función y responsabilidad que tiene. No se deja llevar por las presiones mediáticas, nos dice permanentemente que trabajemos por el país y no nos distraigamos. Es evidente que hay una politización de la justicia, pese a eso este gobierno tiene claro que se respetan los fueros, los procedimientos judiciales, pero más allá de eso el trabajo por el Perú está primero”, declaró.

Todas las veces en las que Dina Boluarte lo defendió

Sorprende el silencio de Dina Boluarte, sobre todo ante las continuas defensas que realizó en cada oportunidad que tuvo. El pasado 17 de enero, la mandataria insistió en que su hermano no participa en la organización de un partido político a través de los prefectos y subprefectos designados por su Gobierno, ante los reportajes que apuntaban a ello.

“Dejen de difamar a mi hermano, que no está participando en absolutamente nada, en ninguna organización de ningún partido utilizando a prefectos o subprefectos o algún modo económico del Estado. [...] Desde el inicio de su Gobierno no nos han soltado. Yo más bien diría a América Televisión y Cuarto Poder que muestren las pruebas sobre la difamación que están programáticamente hablando sobre mi hermano”, expresó.

El mes siguiente, volvió a criticar un dominical, esta vez de otro canal, por la emisión de un reportaje sobre la contratación de cuatro funcionarios allegados a su hermano Nicanor en diversas entidades del Estado. “Cada domingo en los programas dominicales el protagonista principal es el señor Nicanor Boluarte en diversos canales. En la transparencia que me caracteriza no solamente ahora como presidenta, sino en el trayecto de toda mi vida voy a decir por enésima vez: el señor Nicanor Boluarte Zegarra no es funcionario del Estado”, expresó.

Dina Boluarte insiste con la defensa de su hermano Nicanor, pese a nuevas evidencias. TV Perú

“Las personas en mención, ustedes pueden verificar en la plataforma de cada ministerio, califican dentro de los perfiles que cada ministerio solicita y en específico, el secretario general del despacho presidencial califica sobremanera en el perfil para el cual se desempeña. [...] Por enésima vez voy a decir que el señor Nicanor Boluarte no tiene ninguna injerencia en absolutamente en la colocación de algún servidor público en este gobierno, menos en algunos puestos claves”, subrayó.

Posteriormente, se rumoreó sobre una posible discusión entre su hermano y el entonces titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, lo cual salió a desmentir. “No existe una disputa entre el Alberto Otárola y Nicanor Boluarte; ellos son amigos, cada vez que pueden se reúnen a tomar un café [...] Mi hermano no está comprometido en ningún complot. No participa ni con una sola pestaña en las decisiones de este gobierno”, aseveró en una actividad oficial en La Libertad.

¿Cuántos años podría ir a la cárcel Nicanor Boluarte?

De acuerdo con el abogado penalista Andy Carrión, Nicanor Boluarte podría afrontar una condena de más de 30 años de cárcel, por la gravedad de los delitos imputados. Entre ellos, organización criminal y tráfico de influencias.