Magaly Medina desmiente veto a Tomás Angulo en ATV y lo califica de ‘desleal’: “En abril fue invitado, y me lo he encontrado”

Magaly Medina desmiente veto a Tomás Angulo en ATV y lo califica de ‘desleal’. (Captura: Magaly TV La Firme)

En un reciente episodio de su programa ‘Magaly TV La Firme’ este 7 de mayo, Magaly Medina no se contuvo al responder a las acusaciones de psicoterapeuta Tomás Angulo, quien la señaló a la periodista de haberlo vetado de ATV debido a discrepancias en opiniones expresadas en otro programa.

Angulo afirmó en una entrevista para un medio conocido que no podía ingresar al canal de Arequipa sin explicación alguna, a pesar de haber sido un colaborador frecuente en diversos espacios del canal. “Ya no puedo entrar a ATV y nunca me han explicado el porqué, pero se supone. Antes iba al canal casi todos los días: me llamaban de los programas de Paco Bazán, el de JB, de los noticieros. Cuando pedí explicaciones, nadie me dijo nada”, sostuvo el especialista a La República.

Sin embargo, Medina desmintió estas afirmaciones presentando pruebas concretas, , ya que ha participado en otros programas hasta abril de este año y lo ha visto en los pasillos. “Ahora resulta que la victimización está de moda, todo lo que pasa en este canal se lo atribuyen a mí”, expresó la figura de ATV en respuesta a las acusaciones de Angulo.

Explicó que el distanciamiento con el terapeuta se dio debido a una discrepancia surgida en su programa ‘Mande, quien mande’, donde Angulo expresó opiniones opuestas al enfoque del programa, pese a que él se publicitaba en un programa de farándula.

“Él se puso en un plan, fue a decir algo en contra de lo que aquí se hacía en este programa cuando se ayuda a las mujeres y que él había sido invitado para que diera su opinión profesional al respecto (…) pero si te invitan a otro programa no vas a venir a decir todo lo contrario del programa que has estado viniendo año tras año. Por eso dije si él piensa de esta manera no vas a ser invitado a mi programa hasta que vuelva a la cordura”, explicó Medina.

Además, presentó pruebas que desmintieron las acusaciones de Angulo, mostrando que él había sido invitado a programas de ATV incluso después del supuesto veto. “Él ha estado viniendo a ATV, ha venido el 12 de abril de 2023, tenía incluso una secuencia en el canal ATV+. ‘Te escucho con Angulo’ se llama su secuencia. Mi comentario fue en abril de 2023 y al siguiente día no hubieses venido”, afirmó Medina.

Magaly Medina lo califica de desleal a Tomás Angulo

La periodista concluyó reafirmando que las decisiones respecto a la participación de Angulo en su programa se basaron en su comportamiento y discrepancias de opinión, no en un supuesto veto.

“Entonces eso me pareció bastante desleal y nada consecuente porque uno tiene que ser consecuente con lo que uno piensa. Entonces dije: ‘si él piensa de esa manera, no vas a ser invitado en mi programa hasta que vuelva, digamos, a la cordura. Pero él, luego de eso, él ha seguido viniendo a ATV. Por último, si hubiera estado vetado o se le habría impedido el pase acá, pues no lo hubiera hecho. Pero él ha entrado y ha salido de este canal. Que no lo inviten ahora no es mi culpa, yo no soy productora de esos programas, yo solamente dirijo este programa y acá no te he invitado, acá prefiero a la Borlini, si es cierto. Un poco más de ubicaína, la gente va a tratar de victimizarse todo”, finalizó.