‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO: reacciones al ampay de Mark Vito y el bajo rating por estreno de ‘Pituca Sin Lucas’

¿Qué pasó en ‘Magaly TV La Firme’ el 6 de mayo?

Finalmente, expresó su desaprobación hacia Mark Vito, quien fue visto con jóvenes significativamente menores que él, calificando su comportamiento como patético debido a la diferencia de edad. “Patético, tiene 48 años, no 15″, dijo.

“Además, no solo eso, porque vamos a ver imágenes donde él va a comprar ron y una gaseosa para sus amigos, todos chibolitos. Ósea, un hombre de 48 años, ¿qué hace compartiendo unos tragos con chicos de 20, 21, 22? ¿Qué es su círculo cercano?, digamos tema de conversación, no tiene amigos de su edad. Yo de verdad no lo sé, pero todo eso se va a ver luego en las imágenes que les vamos a dar”, cuestionó.