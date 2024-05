Conciertos en estadio San Marcos podrían cancelarse por obras de la Línea 2 del Metro de Lima, afirma rectora

San Macros celebra su 471 aniversario rodeado de obras que afectan a alumnos y conciertos (Canal N)

Los conciertos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se encuentra en peligro de ser cancelados, de acuerdo con la rectora de la Decana de América, Jerí Ramón, debido a las obras de la Línea 2 del Metro de Lima.

De acuerdo a declaraciones de la autoridad a Canal N, la casa de estudios todavía no ha sido informada desde cuándo empezará el cierre de calles para la construcción, ni cuánto durará el proyecto.

“Por eso es que estamos hablando, pidiendo el diálogo con el ministro de Economía, porque tenemos que considerar que las universidades necesitan vehículos para trasladar a sus alumnos. Todas las universidades públicas trasladamos a los alumnos de un lugar a otros, todas sin excepción”, dijo.

Lima, 21 de marzo del 2019 El Estadio de f?tbol de la Universidad naciona lmayor de San Marcos est? listo para el inicio del Campeonato Sudamericano Sub 17. FOTO: LIMA 2019 (Flickr: Lima 2019)

En esa misma línea, resaltó que las obras serían por la avenida amezaga, en Ate Vitarte. Por ello, advirtió que tendrían que destinar buses para trasladar a los alumnos que lleguen por las avenidas Faucette y Venezuela.

“La ciudad universitaria es muy grande. Imagínense que un profesor entre por la puerta 1 y se tenga que trasladar hasta este lugar, y los profesores no son tan jovencitos. Así como San Marcos tienen su historia, los profesores tienen su historia“, mencionó.

“Dijeron primero mayo y hasta ahora no se define. Mientras ATU no defina su situación, la incertidumbre en San Marcos es crítica, porque cuando nos cierren, cerrarán de año y medio a dos años. A nosotros, como gestión, nos va a cortar dos años, prácticamente, en que no podamos hacer muchas cosas. Ya no habrá conciertos, porque no habrá forma de que entren por amezaga”, añadió.

De acuerdo con el director general de administración, Martín Atauje, el uso del estadio es gratis para todos los alumnos, docentes y la comunidad universitaria en general.

Cientos de personas ingresan en el segundo día día del Ultra Perú 2024 en el estadio San Marcos. Créditos: Infobae Perú / Paula Elizalde

“De igual manera, la pista atlética. Tratamos de organizar los horarios para todos. Las canchas son más utilizadas en verano, donde se emplea toda la infraestructura de la universidad. Los vecinos de la unidad de Mirones (ubicada al frente de la universidad) también usan los servicios del estadio”, contó a la agencia Andina.

En total, la estructura tiene 15 mil metros cuadrados de cancha. Los empresarios que nos contratan, muchos del extranjero, indican que nuestro estadio es como el de la bombonera del Boca Juniors. En el 2022 hemos tenido un evento mensual en promedio, pero en 2023 estamos a un ritmo de 2 a 3 eventos por mes”, añadió.

TC admite demanda por exonerar permisos a Línea 2

La Municipalidad de Lima presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional en contra del Congreso de la República sobre la exención de permisos municipales otorgada a las obras de la Línea 2 del Metro de Lima, por medio de la Ley de Endeudamiento 2024.

Las obras de la Línea 2 del Metro de Lima continuan en diferentes puntos de la ciudad. Debido a que varias de sus estaciones son subterráneas, los trabajadores permanecen varias horas bajo tierra. (Foto: Composición/Renato Silva/ANDINA/Ricardo Cuba)

El alcalde Rafael López Aliaga, respaldado por el Concejo Metropolitano de Lima, indica que la exención para proyectos incluidos en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (PNISC), infringe la Constitución Política del Perú junto con otras leyes locales, tales como la Ley de Bases de Descentralización y la Ley Orgánica de Municipalidades.

En respuesta, la comuna de la capital ha tomado medidas para reafirmar su autoridad en la emisión de permisos relacionados con la movilidad y el uso del suelo, incluso propusieron alternativas constructivas para avanzar en las obras sin afectar significativamente el tráfico y la circulación peatonal.

Sin embargo, hasta la fecha, las solicitudes del consorcio a cargo de la Línea 2, para obtener las autorizaciones necesarias, han quedado sin respuesta. Esto implica un riesgo latente de retrasos o interrupciones en el proyecto, además de posibles litigios legales contra el Estado por incumplimientos contractuales.