Ricardo Mendoza olvida a Mayra Goñi y confirma que está en salidas románticas con otra mujer

Ricardo Mendoza confirma que está saliendo con alguien | No Somos TV

Han transcurrido cinco meses desde que Ricardo Mendoza y Mayra Goñi pusieron fin a su relación sentimental. Ahora, el comediante de Hablando Huevadas ha anunciado que está listo para seguir adelante, por lo que ha comenzado a salir románticamente con una mujer cuya identidad aún no se ha revelado.

En la reciente edición del podcast ‘Ni colágeno, ni milf’, Ricardo Mendoza conversaba con Romina Castro, psicóloga sexóloga, cuando de forma involuntaria admitió que mantenía encuentros íntimos con una mujer con la que está saliendo últimamente.

“La chica con la que salgo ahora, qué rico cómo se conoce [...] En la cama es una conversación constante, es muy divertido. Se conversa bravazo, ella sabe [lo que quiere] y decimos vamos a hacer esto. Antes tirábamos para jugar, ahora lo hacemos para venirnos. Si nos quedó un poco de hambre, nos seguimos comiendo. Es una conversación constante, es un buen dance”, comentó para sorpresa de Cathy Sáenz.

Ricardo Mendoza afirma estar saliendo con alguien. Captura/Youtube

Una vez la invitada se retiró del estudio, la directora de No Somos TV no dudó en preguntarle a Ricardo Mendoza si era cierto que estaba saliendo con alguien. El comediante respondió muy tranquilo que hay alguien especial en su vida, a quien recién está conociendo.

“Yo he estado cinco meses soltero, es poquito tiempo. He decidido salir con ella y conocerla más a fondo. Para eso, necesito concentrarme y ya está. Me voy a enfocar en conocerla, ver qué tal funciona, vamos viendo, hay que poner uno de su parte [...] Me dije: ‘Esta persona está conmigo ahorita, voy a aprovecharla y darme la licencia de conocerla’. Por ahora, es una salida exclusiva”, sostuvo.

Antes de cambiar de tema, la pareja de Jorge Luna destacó que la persona con la que está saliendo no es su pareja en este momento. “Estoy soltero”, sentenció el comediante.

Ricardo Mendoza dejó en claro que está sin pareja por el momento.

¿Por qué terminaron Mayra Goñi y Ricardo Mendoza?

La conocida actriz y cantante Mayra Goñi rompió el silencio en una entrevista para Infobae Perú, donde reveló las razones detrás de su separación con el humorista Ricardo Mendoza. Este anuncio llega luego de que la pareja pusiera fin a su relación a principios de noviembre, tras unos pocos meses juntos, haciendo estas declaraciones en el marco de la presentación oficial de la novena temporada de ‘El Gran Chef Famosos’.

“Nosotros no hemos dado tanto detalle de nuestras vidas porque estuvimos conociéndonos y en algún momento decidimos que ya no porque obviamente yo vivo lejos, pero no tengo ningún problema con él. Yo lo quiero demasiado y es lo único que voy a decir. No hay ningún problema ni nada que nos haya molestado. Yo lo quiero mucho, yo sé que él también”, declaró la artista nacional.

Entrevista a Mayra Goñi. (Video: Carlos Diaz / Infobae)

Por otro lado, Mayra Goñi descartó que haya retomado su romance con Nesty, su expareja, aseverando que solo son amigos. “La gente no puede creer que puede haber amistad entre los ex. Pero Nesty.. si es un churro, pero es solo mi amigo. Ahorita estoy completamente soltera”, dijo.

¿Quién es la ex de Ricardo Mendoza?

Ricardo Mendoza tuvo una romance de siete años con Alicia Aparcana. La pareja se separó en medio de rumores de infidelidad, ya que el comediante fue captado por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ con otra mujer, aunque más tarde ambos aclararon que su relación era abierta.

En noviembre de 2023, el integrante de Hablando Huevadas señaló que tiene sigue en contaco con Alicia Aparcana y que, pese a la ruptura, se llevan bien.