Mayra Goñi confiesa por qué terminó con Ricardo Mendoza: “Yo vivo lejos, pero lo quiero demasiado”

Entrevista a Mayra Goñi. (Video: Carlos Diaz / Infobae)

La actriz y cantante, Mayra Goñi, habló para Infobae Perú y reveló el motivo por el cuál se terminó su relación con el humorista Ricardo Mendoza. Si bien la ruptura se produjo a principios de noviembre tras una corta relación de algunos meses, recién la influencer se animó a hablar del tema.

Fue durante la presentación de la nueva temporada del programa “El Gran Chef Famosos la Revancha”, que Goñi fue interrogada sobre si su separación se debió a unas imágenes que circularon en los medios donde se le veía saliendo a cenar con unos amigos, entre los que se encontraba su expareja, Nesty.

Mayra Goñi no dudó en desmentir el tema asegurando que su relación con Ricardo Mendoza concluyó en buenos términos y todo se habría dado por el tema de la distancia, ya que ella vive en Miami y el comediante acá. Sin embargo, parece que el cariño aún persiste.

“Nosotros no hemos dado tanto detalle de nuestras vidas porque estuvimos conociéndonos y en algún momento decidimos que ya no porque obviamente yo vivo lejos, pero no tengo ningún problema con él, yo lo quiero demasiado y es lo único que voy a decir”, fue lo primero que declaró Goñi sobre su relación con Mendoza.

Si bien la influencer aclaró que la decisión se habría tomado por la distancia física, lo cual será un obstáculo para ellos, también enfatizó que no existen resentimientos ni problemas entre ellos.

“No hay ningún problema ni nada que nos haya molestado. Yo lo quiero mucho, yo sé que él también”, afirmó la cantante, quien también respondió sobre los covers musicales que Ricardo Mendoza ha estado interpretando y publicando en sus redes sociales, los cuales se especulaba estarían dirigidos a la actriz, pero también lo negó.

“Él ha grabado esos covers y ya viene planeando hacer sus covers mucho antes y no creo que tenga algo que ver conmigo y lo felicito porque lo está haciendo súper bien”, comentó Mayra Goñi, reconociendo el trabajo musical del comediante.

Mayra Goñi le responde a Leslie Shaw: “Cada uno vive como quiere”

La influencer también fue consultada sobre las discrepancias que se han generado con la cantante Leslie Shaw, quien no ha dudado en criticar a varias artistas del género urbano. Además, Shaw también señaló que sus gastos los paga ella misma, sin necesitar de canje u otro, en clara referencia a la forma cómo hace sus gastos Goñi.

Sobre esto, la actriz no dudó en responderle. Si bien en un inicio no quiso hablar del tema, al final terminó diciendo que cada persona vive como mejor le guste y le parezca, pero que ella no comentará ni entrará en dimes y diretes con Shaw.

“No voy a opinar más sobre ese tema. Lo único que salí a decir desde un inicio es que todos debemos apoyarnos como peruanos que somos y ya. No voy a hablar más de ese tema”, afirmó Mayra Goñi, quien respondió así cuando le dijeron que Leslie pagaba sus cosas.

“Perfecto, bien por ella. Está bien, cada uno vive como quiere. Es su vida”, afirmó la expareja de Ricardo Mendoza, conductor de “Hablando Huevadas”.

El regreso de Mayra Goñi a “El Gran Chef Famosos La Revancha”

A inicios de diciembre se inicia una nueva temporada de “El Gran Chef Famosos” que se denomina “La Revancha”, ya que será con los participantes que no lograron ser vencedores en las cuatro temporadas anteriores y que buscan una nueva oportunidad en la cocina del programa de Latina.

Mayra Goñi es una de ellas y se mostró bastante contenta por ser llamada nuevamente por la producción. “Me hubiera encantando siempre volver, pero no pensé que me iban a llamar”, confesó la actriz.

Además, reveló que al público le habría llamado la atención su forma de ser y sus cantos, por lo que le han puesto “La Rockola Goñi”. “Voy a seguir dándole más de eso y más concentración en la cocina porque esta vez me quiero quedar más tiempo”, afirmó la cantante, quien además señaló que se quedaría para pasar las fiestas navideñas con su familia.