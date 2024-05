María Benito ejerció su derecho a una muerte digna: rechazó voluntariamente los tratamientos médicos que recibía

María Benito vivió más de diez años con la enfermedad que la aquejaba y que no le permitía mover sus músculos - crédito composición Infobae

La peruana María Benito logró acceder a una muerte digna el viernes 3 de mayo, luego de rechazar voluntariamente los tratamientos médicos que se le aplicaba por padecer Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

El procedimiento fue realizado en cumplimiento de la sentencia emitida por la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que en febrero de 2024, ordenó al Seguro Social de Salud (EsSalud) a respetar y garantizar la decisión libre e informada de la mujer de 66 años. De esta manera, se le retiró finalmente las medidas de soporte vital, previa sedación paliativa.

De acuerdo con su abogada, Josefina Miro Quesada, en comunicado que recibió Infobae Perú, la paciente murió “rodeada del amor de su familia y partió durmiendo, conforme su voluntad”.

María Benito fue sedada antes de que se le retire el soporte vital que la mantenía con vida - crédito Twitter / Josefina Miro Quesada

“Es un acto de humanidad, intentar sensibilizar a una sociedad que muchas veces es poco empática con el dolor, sufrir y pesar ajeno. Nadie quiere ni se atreve a hablar de la dignidad que encierra el acto de decidir sobre el último tramo de nuestra vida”, dijeron sus hijos a los medios de comunicación.

“Pero hoy, gracias a la lucha de nuestra valiente madre, y a la difusión y el trato respetuoso y responsable que ustedes supieron darle, con mucho orgullo podemos decir que María Benito abrió las mentes y los corazones de miles de peruanos que, gracias a ella, conocen que existe un derecho fundamental que les asiste a una muerte en condiciones dignas”, agregaron.

Las últimas palabras de María

Su abogada compartió a través de su cuenta personal de Twitter/X las últimas palabras de Benito antes de partir.

“Buenas tardes a mi familia, amigos, compañeras de colegio, excompañeros. Les agradezco infinitamente por todo el tiempo que estuvieron acompañándome de diferentes maneras. Nunca me sentí sola, muchos estuvieron pendientes de la lucha que emprendí para tener una muerte digna y al fin se me otorgó. Sin embargo, no fue nada fácil”, dice Benito al inicio de su misiva a sus seres queridos.

La carta fue compartida por su abogada a través de su cuenta personal de Twitter - crédito Josefina Miro Quesada / Twitter

“Hoy quiero que sepan que todos tenemos derecho a acceder a esto. Nadie sabe lo que pasará en la vejez, pero ya saben que no tienen que sufrir ni hacer sufrir a su familia. Yo amo a la vida, pero en estas condiciones no. Sé que no todos están de acuerdo, pero comprendo. Pido al divino que sean muy felices y los bendiga. Siempre estarán en mi corazón. Me voy contenta porque cumplí parte de mis sueños y dejaré legado a mis dos hijos maravillosos”, agrega.

Luego, destina un apartado a los abogados que estuvieron junto a ella en todo momento: “También quiero decir a la Dra. Josefina Miro Quesada, al Dr. Percy (Castillo), un millón de gracias por su perseverancia y todo el esfuerzo que hicieron para que eso sea posible”.

“Hoy solo tomo la delantera. Ya saben que me gustó estar siempre adelante. Me voy contenta porque cumplí parte de mis sueños y proyectos, y dejo de legado a dos hijos maravillosos, cuatro nietos y bisnieto”, finaliza.

María Benito venía recibiendo tratamiento del Seguro Social de Salud (EsSalu) - crédito composición Infobae

Una historia de lucha

María Benito vivió más de diez años con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que no tiene cura, y que es degenerativa. La dolencia avanzó a tal punto que la inmovilizó totalmente, por lo que solo podía comunicarse a través de sus ojos.

En este contexto, solicitó rechazar su tratamiento médico como parte de sus derechos fundamentales. Su pedido siempre estuvo amparado por la Ley General de Salud, su Reglamento y el código de ética médica. Así se vio reflejado en la sentencia que emitió el Poder Judicial a su favor, luego de cinco meses de litigio.

“El derecho a rechazar tratamientos médicos es una forma de adecuación del esfuerzo terapéutico; una práctica médica que se aplica cuando un tratamiento ya no es beneficioso para una persona y, por el contrario, le genera sufrimientos”, explica Miro Quesada en su comunicado.

Esto permite a una persona no iniciar o suspender un tratamiento para que su enfermedad siga su curso, incluso si ello desemboca en una muerte natural. Entonces, por sus características, es diferente a la eutanasia, donde se aplica una sustancia letal que causa el fallecimiento a petición del paciente.